مال وأعمال

قالت مصادر معنية لـ «النهار»، أن الكويت مقبلة على تغييرات إدارية واسعة النطاق هي الأكبر في تاريخها على الإطلاق نتيجة القضايا الكثيرة والمتنوعة التي تحتاج الحكومة لحلها تلبية لاحتياجات المواطنين ومواكبة تطلعات التنمية، والتي تستهدف ايضا التغلب على العقبات الكبرى التي تواجه الكثير من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنجاز.

وبينت أن عملية هادئة يتم إجراءها تستهدف تحقيق نفضة شاملة لقيادات الصف الأول في الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال فحص شامل لسجل الإنجازات للقيادات والعمل على دراسة قدرة كل قيادة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تتسم بالابتكار والبعد عن التقليدية في حل المشكلات، وكذلك معرفة مدى قدرة القيادة على مواجهة التحديات وخلق بيئة تعاونية مع الجهات الحكومية المختلفة. وأشارت المصادر إلى أن الاختيار سيكون مرتبطاً بوجود قدرات وخبرات سابقة في المجال الذي سيتم اختيار القيادة فيه، مشددة على أن دماءً جديدة سيتم توليتها لزمام القيادة في الكثير من الجهات على أساس الكفاءة والابداع.

ولفتت الى أن التغيرات الحالية التي تجتاح العالم والأزمات الاقتصادية المتلاحقة جعلت رفاهية الوقت شبه معدومة، ما يحتم أن تكون القيادات القادمة قادرة على انجاز الواجبات الملحة لمعالجة القضايا الكثيرة والمتشعبة التي تواجه بيئة الأعمال والمجتمع بشكل عام والتي على رأسها ملفات « الاقتصاد، التعليم، الإسكان، الصحة، التوظيفً وغيرها من الملفات الحاسمة والتي تتطلب سرعة في الحسم. وشددت المصادر على بناء الكوادر البشرية وصقلها بالتدريبات والدورات اللازمة، هو أكبر محرك للتنمية، فالمال وحده لايصنع فرقاً كبيراً.