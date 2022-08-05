مال وأعمال

أشار أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص إلى أن الاستثمارات النفطية لم تعد بعد لمستويات ما قبل الجائحة، لافتاً أن هناك نقصاً في الإمدادات إلى مختلف الدول المنتجة للنفط.

وبين الغيص لـ«CNBC عربية» أن سوق النفط تحتاج إلى استثمارات في الطاقة الإنتاجية والتنقيب تقدر بنحو 12 تريليون دولار بين عامي 2021-2045، مؤكدا الاستثمارات النفطية لم تعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف أن حجم الاستثمار الحالي في التنقيب والطاقة الإنتاجية يقدر بـ 450-500 مليار دولار، في حين أن الاستثمارات قبل الجائحة كانت ما بين 600-700 مليار دولار. وأوضح أن هناك صعوبة في قراءة توقعات الطلب والإنتاج نظرا لظروف السوق الحالية نتيجة التباطؤ في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه وصف الوضع الراهن بالركود اقتصادي. وتوقع عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن السوق العالمي للنفط يستوعب الكل مع الزيادة المتوقعة للطلب. وبيَّن أنه ليس هناك تغير كبير في عملاء دول أوبك، مشددا على أن المنظمة ليست في منافسة مع روسيا أو العكس في إشارة إلى التعاون الوثيق بين دول أوبك +.

وأشار إلى أن آلية اتفاق أوبك+ والاجتماعات الدورية تجعلها قادرة على التكيف مع جميع التحديات. وأوضح أن التقلبات الحادة تجعل من الصعب توقع العجز أو الفائض في الإنتاج، مشيراً إلى أنه ليس هناك تغير يذكر في عملاء أسواق أوبك الرئيسيين.

وقال هناك صعوبة التوقع لأسواق النفط نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وأشار إلى أن أوبك تطالب بمزيد من الاستثمارات في قطاع التنقيب عن الطاقة، وأشار الغيص إلى أنه من السابق لأوانه أن نقول إننا في حالة ركود اقتصادي.