مال وأعمال

تباينت المؤشرات الرئيسة للبورصة في ختام تداولات الأسبوع، تزامناً مع صعود 9 قطاعات، على رأسها السلع الاستهلاكية.

سجل مؤشرا السوق «الأول والعام» نمواً بنسبة 0.07 % لكل منهما، كما زاد «الرئيسي»

0.11 % بينما انخفض مؤشر السوق «الرئيسي 50» بنسبة 0.02 %.

وبلغت قيمة التداول في البورصة الكويتية 30.86 مليون دينار، وزعت على 123.93 مليون سهم، بتنفيذ 7.59 آلاف صفقة. وتلقت الجلسة دعماً جراء ارتفاع 9 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 1.73 %، بينما تراجع قطاع البنوك وحيداً بـ 0.15 %، فيما استقرت 3 قطاعات أخرى.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم سهم «لاند» القائمة الخضراء بـ8.66 %، بينما جاء «فجيرة أ» على رأس التراجعات بـ 11.42 %.. وبشأن الأنشط تداولاً، جاء سهم «جي إف إتش» المرتفع

0.43 % على رأس الكميات بـ 20.19 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بقيمة 4.62 ملايين دينار، بانخفاض 0.23 %.

وأعلنت شركة إعادة التأمين الكويتية تحقيق 3?9 ملايين دينار (أرباحا صافية في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 3?4 ملايين دينار في الفترة المماثلة من 2021 بزيادة نسبتها 14?7 في المئة. وقالت الشركة في إفصاح على موقع البورصة إن ربحية السهم بلغت 16?7 فلساً عن فترة النصف الأول من 2022 مقارنة مع 14?6 فلساً في الفترة المماثلة من 2021 بزيادة نسبتها 14?7 في المئة. وأسست الشركة عام 1972 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2004 ويبلغ رأسمالها المصرح به 24 مليون دينار (نحو 79?2 مليون دولار) وتمارس أنواع إعادة التأمين والأنشطة الاستثمارية.