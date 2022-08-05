مال وأعمال

بلومبرغ: تُسوِّق وول ستريت منتج تحوّطٍ مستخدمة منطقاً يوجزه السؤال التالي: إن كنت تؤمّن على منزلك ضدّ بعض الكوارث أو الدمار كامل، ألا يجدر بك أن تؤمّن على محفظة استثماراتك؟ قد يتهدّد المسكن حريق أو فيضان أو عاصفة مدمّرة، لكن في الأسواق المالية الخطر قد يكون حدة مفاجئة في التقلبات أو انخفاض سريع في الأسعار يذهب بأرباح أشهر أو حتى أعوام. يرى جميع المستثمرين سواءً أكانوا أعرق المؤسسات أم أرثّ المضاربين المياومين أن دوامة الرياح الحالية تعادل أعتى العواصف بالقياس لما قد يتهدّد المساكن، وقد سمّاها المؤرخ الاقتصادي آدم توز «الأزمة متعددة الأسباب» وهي حالياً تشمل التضخم واستمرار الجائحة بلا نهاية في الأفق إضافة للحرب وتسارع تصاعد الفائدة وتداعي أسهم التقنية وانهيار العملات المشفرة. لذا لا يُستغرب أن يلقى هذا العرض إقبالاً فيما يبحث الجميع عن طريق للسلامة من العاصفة.

إن اتقاء الخسائر المستبعدة كارثية الأثر ليس بجديد، تُعرف هذه الممارسة أحياناً بالتحوّط من مخاطر الذيل، وهي إشارة لشكل نهاية خط بياني يظهر تدهوراً كبيراً بعد بلوغ ذروة وهي النقطة التي تأتي معها العواقب الوخيمة. كما يُعرف هذا الامر باسم استثمار «البجعة السوداء» وهي عبارة مأخوذة من مقاربة للكاتب والمستثمر نسيم طالب قال فيها: كما كان الأوروبيون يفترضون أن البجع لا يأتي أسود حتى رأى أحد المستكشفين واحدة في أستراليا، فإن المستثمرين يفترضون عادة أنه لن تقع أي كارثة حتى يحصل العكس. بالتالي، فإن صناديق البجعة السوداء مصمّمة لجني الأموال حين تسوء الأمور بطريقة لا يتوقّعها أحد. ويتطلّب هذا النوع من التأمينات سلسلة ثابتة ومكلفة من الرهانات المعقدة على الخيارات. كان صعباً لعقود حتى على خبراء الرياضيات إنتاج مثل هذه التأمينات وكانت الأخطاء مكلفة. وعلى أي حال، قلّة باستثناء مديري صناديق التحوّط الأكثر تمرّساً ومكاتب التبادل لصالح الشركات تكبّدوا عناء المحاولة.

لكن الآن تحوّلت التحوّطات من مخاطر الذيل إلى منتجات جاهزة يسهل الحصول عليها بفضل التقدم المحقق على صعيد برامج إدارة المخاطر والقوة التحليلية لأجهزة الكمبيوتر العادية.

وسجّلت صناديق التحوط التي تقدّم مثل هذه الإستراتيجيات ثاني أفضل عام لها على صعيد التدفقات النقدية في 2021، حسب « أوريكاهيدج» (Eurekahedge)، برغم تكبد محافظها خسارة بنسبة 10% فقد كانت ما تزال السوق صاعدة حينئذ. عيّن نظام تقاعد جامعات الولاية في إلينوي شركة إدارة الأموال «لونغ تايل ألفا» (LongTail Alpha) في أبريل كي تضع له استراتيجية لـ«مخاطر الذيل»، فيما زاد مؤخراً نظام تقاعد موظفي المدارس الرسمية في بنسلفانيا مخصصاته لمثل هذه التحوطات.

حتى بات بإمكان المستثمرين العاديين الاختيار بين عدّة منتجات، منها صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة التي تَعِد بمكاسب مفاجئة حين تنخفض السوق. لقد سجّل أكبر صندوق بجعة سوداء متوفر للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، وهو صندوق المؤشرات المتداولة «كامبريا تايل ريسك» (Cambria Tail Risk ETF) تدفقات بقيمة 168 مليون دولار هذا العام.

