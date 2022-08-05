مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد ش. م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 170.0 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 22.3% عن أرباح نفس الربع من عام 2021 التي بلغت 138.9 مليون دولار أميركي.

وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بزيادة في صافي دخل الفوائد، وفي إيرادات الرسوم والعمولات والاستثمار، مع انخفاض في مستوى خسائر المخصصات الائتمانية.

وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.3 سنت أميركي عن فترة الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 1.1 سنت أميركي للربع ذاته من عام 2021. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 113.3 مليون دولار أميركي للربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني2021: 162.9 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغ 30.5%). وبلغ صافي دخل الفوائد 218.6 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني2021: 214.7 مليون دولار أميركي، بزيادة 1.9%)، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 292.9 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2022 (الربع الثاني2021: 261.2 مليون دولار أميركي، بزيادة 12.1%)، وذلك بفضل الإدارة الناجحة للأصول ومصادر السيولة المختلفة، إضافة إلى السياسات التسويقية الفاعلة للمنتجات المصرفية المتنوعة، والمتوائمة مع الظروف السائدة في السوق.

وقد أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت 340.9 مليون دولار أميركي للنصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 298.6 مليون دولار أميركي مدعومة بالزيادة في صافي دخل الفوائد، إضافة إلى زيادة في دخل المتاجرة والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.

وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم عن فترة النصف الأول من عام 2022 مبلغ 2.9 سنت أميركي، مقابل 2.5 سنت أميركي لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 178.9 مليون دولار أميركي للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول2021: 337.8 مليون دولار أميركي، بانخفاض قدره 47.0%). وبلغ صافي دخل الفوائد للنصف الأول من عام 2022 430.7 مليون دولار أميركي (النصف الأول2021: 421.7 مليون دولار أميركي، بزيادة 2.2%)، وذلك بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 603.5 مليون دولار أميركي للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول2021: 552.2 مليون دولار أميركي، بزيادة 9.3%).

وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليبلغ 15.3% للنصف الأول من عام 2022 (النصف الأول2021: 14.6%)، وذلك نتيجة لتحسن مستويات الربحية.

وشهد إجمالي الموجودات للمجموعة ارتفاعاً بنسبة 4.7% ليبلغ 43.9 مليار دولار أميركي كما في 30 يونيو 2022 (31 ديسمبر 2021: 41.9 مليار دولار أميركي)، الأمر الذي يعكس نمواً متزناً في الميزانية العمومية يتوافق مع الأوضاع التشغيلية الحالية في الأسواق التي يخدمها البنك. كما ارتفع مستوى العائد على متوسط الأصول للمجموعة ليبلغ 1.7% خلال النصف الأول من العام الحالي (النصف الأول2021: 1.6%). وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 3.4% ليبلغ 4.3 مليار دولار أميركي، وذلك نتيجة لتوزيعات الأرباح السنوية، كما في 30 يونيو 2022 (31 ديسمبر 2021: 4.5 مليار دولار أميركي).

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4%)، مع توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، والتي بلغت 81.1% (31 ديسمبر 2021: 83.1%)، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أية مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون.

من ناحية أخرى، فقد سجل البنك أيضاً معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، محتوياً نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 28.2% (النصف الأول2021: 27.9%)، ويرجع الفضل في ذلك إلى التركيز المستمر والفاعل على تحسين خدمة العملاء كماً وكيفاً لزيادة قدرة البنك على استقطاب المزيد من المتعاملين، وذلك عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن استراتيجية التحول الشامل للمجموعة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلاً: «خلال النصف الأول من هذا العام، تمكن البنك الأهلي المتحد من تحقيق أداء ممتاز على الصعيد المالي والتشغيلي. وقد أسهم في ذلك الإطار المنضبط للرقابة على المخاطر والمصروفات، إلى جانب تركيزنا المستمر على زيادة حجم أعمالنا العابرة للحدود. تبرز هذه النتائج متانة واستدامة المركز المالي للمجموعة، وتوسع وتنوع قاعدة أعمالها الكبيرة ونجاح استثماراتها الاستراتيجية في منطقتي الخليج، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

كما أضاف: «إن عرض الاستحواذ المقدم من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع يضع أمام مساهمينا الفرصة للنظر، بشكل منظم وشفاف، في المساهمة في قيام كيان مصرفي مشترك ضخم من شأنه أن يصبح من بين أكبر مصارف المنطقة التي تتمتع بقدرات مالية وفنية كبرى وملاءة رأسمالية أعلى قادرة على المنافسة الجدية على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي هذا الاستحواذ المقترح انسجاماً مع استراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في عام 2000، والرامية لأن يتحول البنك سواءً من خلال عمليات اندماج أو استحواذ ذات قيمة مضافة إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه. كما تشتمل عملية الاستحواذ المقدمة من بيتك على فرصة المساهمة في كيان مصرفي رائد في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيلعب دوراً محورياً وفاعلاً على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية.

