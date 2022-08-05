مال وأعمال

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها لفرقة مسرح الخليج العربي، والتي مثّلت دولة الكويت مؤخراً في ختام مهرجان المسرح الحر الدولي، الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان، والذي حصدت الفرقة خلاله على العديد من الجوائز المرموقة أبرزها جائزة أفضل عرض في المهرجان.

ويأتي دعم زين لفرقة مسرح الخليج العربي - والتي أسّسها مجموعة من روّاد الحركة المسرحية بالكويت في العام 1963 – انطلاقاً من إيمان الشركة بالدور المهم للقطاع الخاص الكويتي في دعم مُختلف الجهود الثقافية والفنية والمسرحية في البلاد، والتي من شأنها الإسهام في نهضة الوطن ورفعته، ووضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي.

وشاركت فرقة مسرح الخليج العربي مؤخّراً في الدورة السابعة عشرة من مهرجان المسرح الحر الدولي الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمّان بالمركز الثقافي الملكي، والذي حصدت الفرقة خلاله على عددٍ من الجوائز بعد الأداء المميز الذي قدّمته، حيث فازت مسرحيتها «أناركيا» بجائزة أفضل عرض في المهرجان، وحصلت الممثلة فاطمة العصيمي على جائزة أفضل ممثلة، فيما حصل الممثل فيصل الصفار على جائزة التحكيم.

وتهتم «زين» بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي تُثري الحركة الفنية والسياحية في الدولة، ولا تدّخر الشركة جهداً في تقديم الدعم لأي جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بالإبداع وتخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، وخاصةً تلك التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والتراث الكويتي وتعزيز تاريخها المشرّف الحافل بالإنجازات المسرحية.

