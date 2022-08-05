مال وأعمال

أطلق بيت التّمويل الكويتي «بيتك»، برنامج «المرح مع النّسيج» الصّيفي للأطفال عملاء حساب «بيتي»، بالتّعاون مع مركز بيت السّدو الثّقافي.

وينظم «بيتك» هذا البرنامج في إطار شراكته الاستراتيجيّة مع مركز بيت السّدو الثقافي، ويستهدف الأطفال عملاء حساب «بيتي» من عمر 7 إلى 14 سنة، وهو البرنامج الصيفي الثاني لهذا العام، حيث اختتم مؤخراً برنامج «المرح مع النسيج 1» من خلال معرض اشتمل على جميع الأعمال اليدويّة والحرفيّة التي أنجزها المشاركون خلال الدورة.

وقالت منسق أول العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في «بيتك»- مريم أبا الخيل، ان برنامج «المرح مع النّسيج» امتد على مدار أسبوع، وتضمن ورش عمل وبرامج لتعليم الحياكة والحرف اليدويّة ومهارات جديدة في نطاق أعمال النّسيج على أيدي المشرفين والمتخصّصين في مركز بيت السّدو الثّقافي.

وأوضحت أبا الخيل ان جميع المواد التي يتم استخدامها في الورش مصنوعة من مواد معاد تدويرها لإيصال رسالة مهمّة للأطفال المشاركين حول أهميّة إعادة التّدوير والمحافظة على البيئة، واستمراراً لاستراتيجية «بيتك» في الاستدامة.

يذكر ان «بيتك» يقدّم حساب «بيتي» للأطفال منذ الولادة وحتى عمر 14 سنة، ويساهم الحساب في غرس مفهوم الادّخار لدى الأبناء، فهو حساب استثماري يوفّر العديد من المزايا، ويساعد الأطفال على تنمية مفهوم الادّخار كسلوك مصرفي يساهم في بناء مستقبلهم.