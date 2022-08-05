مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة، أمس، عن بدء تسييرها لخط رحلات إلى منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 22 أغسطس، وذلك بواقع أربع رحلات أسبوعية إلى مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي الواقع في عاصمة القصيم، بريدة.

ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد في أعقاب نجاح الخطوط التي سبق أن أطلقتها الشركة خلال شهر يوليو إلى كل من مدينتي حائل وأبها. وبهذا، تشغل طيران الجزيرة سبعة خطوط تخدم بها مختلف مدن السعودية، من بينها الرياض وجدّة والدمام والمدينة المنورة. وتعليقاً على هذا التوسع الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «شهدت الرحلات إلى المملكة العربية السعودية طلباً متزايداً خلال الفترة الأخيرة، ونحن سعداء جداً بأن نخدم هذا الطلب بتوفير المزيد من الخطوط التي تمكّن المسافرين الكويتيين تحديداً من السفر مباشرة وبأقل وقت إلى وجهتهم المفضلة بدلاً من التوجه إليها براً، فالكويت والسعودية تربطهم روابط أُسرية، ذلك إضافة إلى التطلعات باستمرار هذا الطلب العالي على الرحلات مع استئناف الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها المملكة خلال الأشهر الأكثر برودةً».

وتدعم طيران الجزيرة رؤية السعودية لعام 2030 والتي تقود نمو السفر إليها. وتوفر الشركة اليوم أكثر من 60 رحلة أسبوعية لتحتل الصدارة من بين شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها من الكويت إلى المملكة، بالإضافة إلى تعاونها مع هيئة السعودية للسياحة للتسويق للفعاليات والمهرجانات للعملاء في السوق الكويتي. ومنطقة القصيم هي إحدى مناطق المملكة الـ13، وتشتهر بقمحها وتمورها الرائجة في جميع أنحاء البلاد، كما سميّت «سلة الطعام» في المملكة لما تشتهر به من زراعة العنب والبرتقال والليمون والزنباع واليوسفي والرمان والكثير من أنواع الخضروات.

وعاصمة القصيم هي بريدة التي يقطنها قرابة 60% من إجمالي سكان المنطقة، ويُقام فيها مهرجان بريدة السنوي للتمور الذي يستمر على مدار 35 يوماً، ويجذب المزارعين والسياح من المناطق والدول المجاورة لبيع التمور ومنتجاته. وتتميز القصيم بمناخ صحرواي، حيث يكون الصيف طويلاً وحاراً والشتاء قصيراً ومعتدلاً ليتسنى استكشاف هذه المنطق الفريدة. ويمر في المنطقة وادي الرمة الذي يُعد أطول وادي في البلاد ويعبر المنطقة بأكملها من غربها إلى الشمال الشرقي.

معالم مميزة

تُعد مدينة البكيرية جوهرة مخفية وتقع على بعد حوالي 40 دقيقة من بريدة، وتتميز بكونها وجهة سياحية واعدة، حيث تمتاز بنباتات خضراء مورقة ومناخ دافئ جذاب، بالإضافة إلى المطاعم والمتاجر ومراكز السبا وأيضاً المعالم التاريخية والثقافية مثل مسجد الزهراء الكبير ومنتزه الشلال.

برج الشنانة هو برج مراقبة تاريخي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 عام، ويقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة الرس في القصيم، وهو مبني من طوب اللبن. يقع بيت البسام التراثي في عنيزة، حوالي 30 دقيقة خارج بريدة، وقد تم بناؤه في العام 1955 باستخدام تقنيات الإضاءة والتهوية النجدية التقليدية ويغطي مساحة 3,500 متر مربع. ويتميز سقف المبنى الفخم بمنحوتات خشبية نجدية تقليدية، ويحتوي على 30 غرفة موزّعة على طابقين، بما فيها غرف نوم وغرف ضيوف وغرف تخزين. وفي الداخل، يمكن للزوار الاستمتاع بالحرف القديمة والمأكولات التقليدية والحكايات الشعبية والقصائد والتراث الموروث والتاريخ.

تقع واحة عيون الجواء على بعد حوالي 50 كيومتراً شمال غرب بريدة، ويعني اسمها «برك الوادي» التي كانت تحيط بالمنطقة، حيث إنها من أقدم الواحات التي كانت موطناً للعديد من المجتمعات.

وطيران الجزيرة هي شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 50 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال.

