مال وأعمال

أعلنت شركة أجيليتي، الشركة الرائدة في ابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، أنها استكملت عملية الاستحواذ على شركة جون مينزيز بي إل سي ومقرها المملكة المتحدة، وسوف تقوم أجيليتي بضم عمليات مينزيز إلى عمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس» لإنشاء شركة رائدة عالمياً في خدمات الطيران تعمل في 58 دولة.

فور دمج الشركتين، ستبدأ الشركة الجديدة عملياتها باسم شركة مينزيز للطيران وستصبح أكبر مزود خدمات طيران في العالم من حيث عدد البلدان وثاني أكبر شركة من حيث عدد المطارات التي تقدم فيها خدماتها.

وجدير بالذكر أن الشركة الجديدة - مينزيز للطيران - سوف توفر خدمات الشحن الجوي وخدمات الوقود والخدمات الأرضية في المطارات عبر القارات الست. علماً أن إيرادات شركتي مينزيز ونـاس المجمعة قد تجاوزت 1.5 مليار دولار في عام 2021.

وسيعمل لدى الشركة ما يقرب من 35,000 موظفاً وستمتد عملياتها في 254 مطاراً في 58 دولة وستقوم سنوياً بمناولة 600 ألف رحلة طيران ومليوني طن من الشحن الجوي وتزويد الطائرات بــ 2.5 مليون طن من الوقود.

وبهذه المناسبة، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: « تعتبر هذه الصفقة فصل جديد بالنسبة إلى أجيليتي، فمن خلال الاستحواذ على شركة مينزيز وضمها إلى شركة ناس، تسنح أمام أجيليتي الفرصة لتعظيم القيمة لكل منهما. تتمتع أجيليتي بسجل حافل من النمو المستدام والمسؤول على مدى العقدين الماضيين، مدفوعاً بنمو من عملياتها القائمة بالإضافة الى النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي قامت بها، وتعد هذه الصفقة جزءاً من استراتيجيتنا لتسريع مثل هذا النمو. بالنسبة إلى أجيليتي، سوف تنشئ هذه الصفقة أكبر شركة مملوكة ومدارة ضمن الكيانات الخاضعة للسيطرة والتابعة لمجموعة شركات أجيليتي، وذلك من حيث الإيرادات وعدد الموظفين والحضور العالمي. ونحن نتطلع إلى رؤية شركة مينزيز الجديدة تحقق النجاحات بدعمنا ومساندتنا».

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المندمجة الرئيس التنفيذي لشركة «ناس» سابقاً: حسن الحوري، «ستشكل مينزيز ونـــاس شركة رائدة عالمياً في خدمات الطيران. وسوف نحظى بالحجم والموارد اللازمين لتحقيق التوسع والنمو بالتزامن مع تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19، فالطيران التجاري هو محرك رئيسي لنمو الاقتصاد العالمي، وعملاؤنا بحاجة فعلية إلى شركاء يمكنهم الاعتماد عليهم تزامناً مع زيادة أحجام الرحلات من جديد». فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة مينزيز للطيران فيليب جوينج الذي سيكون الرئيس التنفيذي للشركة المندمجة. «نتيجة للجمع بين مينزيز ونـاس، سيحصل عملاؤنا على خدمات عالمية المستوى وعروض منتجات أكثر تنوعاً وعلى أفضل ممارسات السلامة في المطارات عبر القارات الست. وستشمل قائمة عملاء الشركة: الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الفرنسية، الخطوط الملكية الهولندية، الخطوط الجوية الأميركية، الخطوط الجوية البريطانية، طيران كاثي باسيفيك، إيزي جيت، طيران الإمارات، الخطوط الجوية الإثيوبية، فلاي دبي، خطوط فرونتير الجوية، وآي إيه جي، طيران الجزيرة، مجموعة كانتاس، الخطوط الجوية القطرية، ساوث ويست، الخطوط الجوية التركية، يونايتد إيرلاينز، ويست جيت، وويز إير.

وكان مجلسا إدارة شركتي أجيليتي ومينزيز قد توصلا إلى اتفاقية في 30 مارس من هذا العام بشأن العرض النقدي لشركة أجيليتي للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة مينزيز، والتي يتم تداولها في بورصة لندن، مقابل 608 بنسات للسهم الواحد. وتُقدر الصفقة قيمة

شركة مينزيز بحوالي 571 مليون جنيه إسترليني على أساس ربحية السهم المخففة بالكامل وحوالي 763 مليون جنيه إسترليني على أساس قيمة الشركة.

