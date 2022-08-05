مال وأعمال

يقع فندق الخوري كورت يارد المثالي للعائلات والمكون من 158 غرفة في موقع مركزي مثالي على شارع الواحة ما بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، مما يوفر مكاناً مثالياً للعمل أو الاسترخاء لزوار مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويوفر مزيجًا من الإقامة الاستثنائية والمرافق العالية الجودة ووسائل الراحة والترفيه المميزة.

ويوفر سهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي، أما بالنسبة للعائلات فإن الموقع المركزي الذي يتمتع به الفندق قريب من عدد لا يحصى من المناطق السياحية مثل منطقة داون تاون ودبي مارينا ونخلة جميرا، بينما سيستمتع النزلاء من رجال الأعمال بموقع الفندق القريب من عدة مراكز أعمال أبرزها منطقة الخليج التجاري ومنطقة ديستريكت 2020 دبي.

ويتكوّن الفندق من 158 غرفة مقسمة إلى ثماني فئات، تتراوح من غرف سوبيريور وديلوكس إلى أجنحة بريميوم وكورت يارد المميزة، ويمكن للضيوف الاستمتاع من بين أربع تجارب طعام مميزة بما في ذلك مطعم الباحة الشامي، كما ستتاح لهم أيضًا فرصة الاسترخاء في السبا وحوض سباحة من نوع إنفنيتي على السطح والمطل على منظر خلاب لمدينة دبي أو استكشاف العديد من المناطق السياحية ووجهات التسوق الموجودة بالقرب من الفندق.

وشهدت فنادق الخوري نمواً مذهلاً في السنوات الأخيرة بفضل موقعنا المميز بالقرب من قلب مراكز الأعمال والترفيه في جميع أنحاء دبي، حيث تتميز جميع فنادقنا بموقعها الاستراتيجي، وفندق كورت يارد الجديد لن يكون استثناءً عن ذلك. ويتمكن ضيوف ونزلاء الفندق الجديد من الوصول بسهولة إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي ومنافذ المأكولات والمشروبات المميزة، وهذا ما يؤكد على الجودة بقيمة لا تضاهى، حيث نكتسب شعبيتنا ونمونا كشركة تقديراً لخدماتنا الفائقة التي نقدمها تزامناً مع عودة نزلائنا من رجال الأعمال والسياح والعائلات عامًا بعد عام.

كما يتميز الفندق الخوري كورت يارد بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يتم تقديم المشروبات الكحولية بتاتاً وجميع غرف الفندق مخصصة لغير المدخنين، كما يقدم الفندق لنزلائه وضيوفه عدة خدمات فندقية مستوحاة من عادات الضيافة الإماراتية الأصيلة التي تمنحهم الشعور بالراحة والانتماء منذ لحظة وصولهم، مما يعزز انسجامهم مع روح الثقافة المحلية العريقة، وهذا ما يجعل من هذا الفندق خياراً مثالياً لإقامة العائلات في دولة الإمارات، كما تشمل الميزات الأخرى لغرف الفندق توفير خدمة الواي فاي المجانية ووجود شاشة تلفاز مسطحة عالية الدقة ونظام تقني حديث لإدارة غرف الضيوف، مما يتيح لهم إمكانية ضبط إضاءة وتكييف الغرفة وخلق بيئة مريحة حسب مزاجهم بلمسة عصرية مميزة.

ويتضمن الفندق الجديد عدداً من المرافق الترفيهية بالإضافة إلى حوض السباحة من نوع الإنفنيتي الموجود على سطح الفندق وصالة رياضية مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى غرف منفصلة للرجال والنساء للساونا والبخار وخدمات التدليك والعلاج من ياسمين سبا، والتي تتيح للضيوف الاسترخاء والاستمتاع وتجديد نشاطهم، كما يحتوي الفندق على نادي ليتل بيز للأطفال وحوض سباحة للضيوف الصغار في الطابق العلوي لكي يستمتع جميع أفراد الأسرة بقضاء أوقات سعيدة ومرحة. ويحتوي فندق الخوري كورت يارد على مجموعة متنوعة من المطاعم، حيث يقدم مطعم الباحة الشامي مجموعة من المقبلات الساخنة والباردة والمشاوي والمناقيش والمأكولات الشامية الأصيلة، كما يقدم مطعم سبايسس الرئيسي والذي يعمل على مدار الساعة مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والهندية، كما يحتوي الفندق على مقهى في ردهة الفندق ومقهى واستراحة شلال للوجبات الخفيفة والمشروبات المتنوعة.

ويعد فندق الخوري كورت يارد مثالياً لإقامة رجال الأعمال نظراً لموقعه المثالي المميز الذي يربط بين مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ومنطقة ديستريكت 2020 دبي، مما يتيح مزيجاً متجانساً بين الأعمال والترفيه.

ويقدم فندق الخوري كورت يارد عرضاً حصرياً احتفالاً بافتتاحه الرسمي، فلوقت محدود فقط يمكنك الحجز لليلة والحصول على خصم 50% على الليلة الثانية، وبالتالي يمكن للضيوف الاستمتاع بخصم 50% على سعر الحجز الثاني في حالة حجز غرفتين لليلة واحدة أو غرفة لليلتين متتاليتين مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام.