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«الآغا خان» أو السير سلطان محمد شاه الحسيني، واحد من كثيرين تضمهم قائمة عشاق مصر، وإن كان «الآغا خان»، إمام الطائفة الإسماعيلية النزارية، يمتلك حكاية حب خاصة بـالمحروسة، وتحديدًا، محافظة أسوان جنوب البلاد، كان المرض سببها الرئيس، والحب سر خلودها على مر العصور.

مقبرة «أغا خان»، معلم سياحي شهير من معالم مدينة أسوان، بل يمكن القول إنه واحد من المعالم التي لا يمكن أن يتجاهلها من يقصد أسوان شتاءً، والتي رغم إغلاقها أمام الزائرين خلال الفترة الماضية، إلا أنها لا تزال حاضرة في ذهن أهل أسوان وزوارها في آن واحد معًا.



وقبل الحديث عن الضريح وقرار الإغلاق الذي جاء بناء على رغبة زوجة صاحبه، فيجب الأول الحديث عن «أغا خان»، وهو مصطلح فارسي معناه بالعربية «الزعيم الكبير»، ويمنح اللقب هذا لإمام الطائفة الإسماعيلية النزارية وزعيمها، وكان سلطان محمد شاه الحسيني «الأغاخان» يتمتع بمكانة دولية مرموقة فقد كان زعيماً للملايين من أبناء طائفته حول العالم وكان ممثلاً لموطنه الهند في «عصبة الأمم» الأمم المتحدة حاليا، والتي تقلد منصب أمينها العام عامي 1934 و1937.



أما زوجته والتي تعرف باسم «البيجوم» أو «أم الطائفة الإسماعيلية»، فهي الفرنسية فيفيت لابروس، والتي تحتل المرتبة الرابعة في زيجات «الأغا خان»، وقد تزوجا بعد قصة حب رائعة وأشهرت إسلامها وأطلق عليها اسم «البيجوم أم حبيبة»، والتي حرصت بعد وفاته وبناءً على وصيته على تشييد مقبرته على الطراز الفاطمي في الجبل الغربي بأسوان ليدفن فيها.

لماذا أسوان؟!.. تساؤل يطرأ على الذهن فور التعرف على بدايات قصة «الآغا خان»، والأحداث تشير إلى أن «الآغا خان» كان دائم الزيارة لهذه المدينة الجميلة وعشق هدوئها وجمال طبيعتها، خصوصا وأنه كان يشكو من التهاب المفاصل وكانت أسوان هي المكان الذي يفضله للراحة والاستجمام، وعندما اشتد عليه مرض الروماتزم نصحه أحد حكماء النوبة بتجربة دفن ساقيه في الرمال الساخنة لجبال أسوان الغربية.



بعد استماع «الآغا خان» لنصيحة حكماء النوبة، ومع تحسن حالته الصحية، قدم طلب إلى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لشراء جبل أسوان، ليعيش فيه ويدفن في رماله بعد وفاته، غير أن عبد الناصر رفض طلب شراء الجبل، وقرر إهداء «الآغا خان» قطعة أرض في الموقع ذاته تقديرا له ولمكانته.

بعد رحيل «الآغا خان» وبناءً على وصيته أيضا تولى إمامه الطائفة الإسماعيلية حفيده الأمير كريم الحسيني ليكون الإمام الـ 49 للطائفة، وفي 15 ديسمبر 1996 كان الأمير كريم يزور زوجة جده «البيجوم» التي كانت حريصة على قضاء أشهر الشتاء بأسوان في فيلا «دار السلام» التي شيدها «الآغا خان» قبل رحيله، وتصادف وصوله مع بداية زيارة لمجموعة من الطلبة للمقبرة، وأحدثت المجموعة حالة من الزحام والصخب الشديد، ما دفع «البيجوم» لأن تطلب من الحفيد إغلاق المقبرة أمام الزوار واستجاب الأمير كريم لطلبها لتظل المقبرة مغلقة حتى يومنا هذا.



وبالعودة إلى سيرة «الآغا خان» نجد أنه تزوج من أربع نساء، لكنه كان شديد الإخلاص والحرص عليهن جميعا فلم يجمع بينهن وكان دائما يحتفظ بزوجة واحدة، زوجته الأولى كانت إيرانية طلقها دون إنجاب، وكانت الزوجة الثانية الإيطالية تيريزا ماكليانو تزوجها عام 1909 وأنجبت له أبنه الأكبر علي خان، والد الأمير كريم «الآغا خان» الحالي، وأنجبت له ولداً ثانيا ورحلت عن الدنيا عام 1928، أما الزوجة الثالثة فهي الفرنسية أندرى كارون وتزوجها عام 1929 وأنجبت له أبنه الأصغر صدر الدين خان، وانفصل عنها عام 1940.. وآخر زوجاته هي «أم حبيبة» وهى فرنسية وتزوجها بعد قصة حب عام 1942 وظلت معه وترافقه في رحلاته واتفقا على حب أسوان.



ولد «الآغا خان» في كراتشي الباكستانية لأبيه الأمير أغا علي شاه وأمه الأميرة نواب شمس الملوك في نوفمبر عام 1867 وتوفي والده وهو في الثامنة من عمره وعاش صباه وشبابه في الهند حيث تعلم تاريخ إيران التي ترجع إليها أصوله، وتعلم اللغات الفارسية والعربية والإنكليزية والفرنسية وعند بلوغه 16 عاماً تولى مسؤولية شؤون الطائفة الإسماعيلية، وفي يوم الخميس 11 يوليو 1957، أعلنت وسائل الإعلام العالمية عن خبر وفاة «الآغا خان» عن عمر 80 عاماً وكانت وفاته في جنيف بسويسرا التي كان يعالج بها.

بعد وفاته نفذت زوجته «البيجوم أم حبيبة» وصيته بدفنه بمقبرته الشهيرة في أسوان والتي قد صممها ونفذها شيخ المعماريين العرب ورائد العمارة الإسلامية دكتور مهندس فريد شافعي أستاذ العمارة المصري والذي جعل من المقبرة تحفة فنية فريدة في جمالها ومعماريتها وأصبحت طرازاً شهيرًا.



وضربت «البيجوم» المثل في الحب والوفاء عندما رفضت كل عروض الزواج بعد وفاته، وكانت تصعد كل صباح إلى مقبرته لتزوره وتضع وردة حمراء على قبره، وأثناء غيابها خارج أسوان أو مصر كانت توصي أحد العاملين بوضع الوردة الحمراء، وكرست «أم حبيبة» حياتها لخدمة أبناء الطائفة الإسماعيلية ورعاية عائلتهم لتضرب نموذجاً فريداً في الحب والوفاء النادر ولتكون قصتهما ملهمة للأجيال.

