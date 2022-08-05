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رحلة الى العاصمة الفرنسية باريس، كانت السبب في ظهور واحد من أشهر القصور الأثرية المصرية، وهو قصر «السلطانة ملك»، وبدأت حكاية القصر الكائن في شارع العروبة أمام قصر البارون امبان، بحي مصر الجديدة، في المعرض الدولي للتصميمات المعمارية في باريس في العام 1900، حينما حضر الأمير حسين كامل برفقة زوجته الأميرة ملك جشم للمعرض ووقعت عيناهما على 3 تصميمات معمارية للمهندس الفرنسي أليكساندر مارسيل، أعجبوا بها.

أثناء ذلك، كان الأمير حسين كامل على علاقة جيدة بالمليونير البلجيكي ادوارد امبان، وحينما قرر البارون امبان تأسيس مدينة الشمس «هيليوبلي» وبدأت لبناتها الأولى تظهر في العام 1908، استعان امبان والأمير حسين كامل بالمصمم الفرنسي أليكساندر مارسيل لتصميم قصور لهما على المدينة الجديدة، فبنى القصرين المتقابلين في فترة متزامنة.

ومن المعروف أن تكاليف القصر تحملها المهندس البلجيكي ادوارد امبان وقرر أن يهديه للسلطان حسين كامل الذي رفض أخذه هدية، وأصر على شرائه، لكنه توفي قبل أن يسدد ثمن القصر.

ويعد قصر السلطانة ملك، تحفة فنية فهو يضم مزيجا من طرز العمارة الاسلامية و الباروكية، تظهر في التكوين الخارجي لبرجه القصر المماثل لتكوين المئذَنة، وكذا في القبة الباروكية التي تتوسط أعلى سقف البهو الرئيسى، كما يتضح هذا المزج أيضاًَ في تصميمات غرفه الداخلية للقصر وممراته.

القصر كان مفروشا بأفخر الأثاث ويتكون من بدروم وطابقين، ويحيط به سور حديدي، وكان البدروم مخصصا للمطبخ ومخازن الطعام، أما الطابق الأول فيتكون من عدد من الحجرات أهمها حجرة حوائطها مزخرفة برسوم آدمية وبانوهات ملونة، أما الطابق الثاني فيضم أجنحة النوم التي احتوت على دفايات ومرايا.

سكن القصر مع السلطان حسين السلطانة ملك الزوجة الثانية للأمير حسين كامل، وبناتها الأميرات الثلاث، منذ العام 1909 وحتى العام 1914، وبعد تنصيبه واليًا على مصر في العام 1914 انتقلوا الى سراي عابدين ليعودوا اليه مرة أخرى في العام 1917 عقب وفاة السلطان حسين.

تدهور الحال بالأسرة الملكية وظلت السلطانة ملك تسكنه برفقة ابنتها الأميرة سميحة حسين حتى توفيت السلطانة وتمت مصادرة القصر، وانتقلت الأميرة سمية لقصرها الجديد في الزمالك، الذي تحول بوفاتها الى مكتبة عامة، وآلت ملكية القصر بعد السلطان حسين الى شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، وتم الاتفاق على أن يؤجر القصر لفترة، حتى تحول الى مدرسة في ستينيات القرن الماضي، ثم تم تسجيله مبنى أثريًا ضمن الآثار الاسلامية والقبطية عام 2000.

يشار هنا الى أنه في أغسطس 2022، وافقت وزارة السياحة والآثار المصرية، ممثلة في اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية، على مشروع ترميم واعادة توظيف قصر السلطان حسين كامل الشهير بقصر السلطانة ملك بحي مصر الجديدة.

المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بهدف الى اعادة توظيف القصر ليكون مركزا لتنمية الابداع وريادة أعمال الشباب، اضافة الى كونه جزءا من بانوراما قصر البارون امبان المواجه له، ومشروعا مهماً لاظهارا المعالم الحضارية لمنطقة مصر الجديدة الأصلية.

