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بغداد- الوكالات: دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أنه «لا فائدة ترتجى من الحوار»، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.

ودعا الصدر في خطاب متلفز مساء الأربعاء أنصاره إلى الاستمرار باعتصامهم لحين تنفيذ مطالبه بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن مطالبه عبارة عن عملية ديموقراطية ثورية سلمية.

وإثر خطاب الصدر، أعلن هادي العامري زعيم تحالف الفتح ومفوض الإطار التنسيقي للحوار أنه يؤيد إجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا أن ذلك يتطلب حوارا شاملا لتحديد موعد ومتطلبات إجرائها.

وفي أعقاب لقائه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال العامري إنه لا حل للأزمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات، وضبط النفس، والجلوس حول طاولة الحوار البناء الجاد.

وأضاف العامري أنه يؤيد ما جاء في بيان الكاظمي الذي دعا فيه إلى حوار وطني شامل، موضحا أنه يشد على أيدي كل الساعين للوصول إلى حل للأزمة يرضي كل الأطراف.

وكان الإطار التنسيقي قد فوض العامري لتمثيله في مفاوضات حل الأزمة والتواصل مع الأطراف السياسية.

أما «تحالف السيادة» الذي يتزعمه خميس الخنجر، فأعلن دعمه دعوة الصدر إلى انتخابات مبكرة، مشددا على إجرائها وفق معايير وقوانين جديدة.

كما رحب «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بخطاب الصدر.

أما رئيس ائتلاف دولة القانون (المنخرط في الإطار التنسيقي) نوري المالكي، فقال في تغريدة إن «الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية»، في إشارة إلى اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان.

وفي مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية، قال فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي (المنخرطة في الإطار التنسيقي) إن إعادة الانتخابات البرلمانية لم تعد قضية خاصة بالتيار الصدري، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي لم يتخذ بعد موقفه الرسمي من إجراء انتخابات مبكرة.

ورأى أن وجود جماهير تحت قبة البرلمان ليس أمرا طبيعيا «ونتعامل معه كحالة مؤقتة بالإمكان تجاوزها».

واعتبر أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة سيكون حلا في حال اتفاق جميع الكتل والأطراف السياسية الأخرى، لافتا إلى أن نظام الحكم في العراق -حسب الدستور- توافقي ولا يمكن القبول بموقف واحد لجهة معينة.

وأكد الفياض أن الإطار التنسيقي فوض العامري للتواصل مع الصدر، لكن القرار النهائي لحل الأزمة سيكون بيد الإطار.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك صلاحيات إجراء إعادة الانتخابات.

فقدان الشرعية

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي لـ«الجزيرة» إن القوى السياسية انتهكت الدستور ولم تلتزم بتوقيتاته، ما أدى إلى فقدان شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن الحوار الجامع والانتخابات المبكرة هما المخرج الوحيد من الأزمة.

وأضاف علاوي أن الحوار المطلوب يجب أن يضم شرائح المجتمع العراقي على اختلافها.

ولفت إلى أنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة لأنه توقع ما يحدث الآن. وأضاف أنه حذر من عدم جدوى الانتخابات وطالب بإعادتها. ومنذ أن تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل نحو 10 شهور، أعلن التيار الصدري تبنيه منهج الإصلاح ومحاسبة الفاسدين وحصر السلاح واستعادة مركزية قرار الدولة العراقية.

