عربيات ودوليات

أعلن الجيش الصيني عن انتهاء جولات عدة من إطلاق النيران على المياه في الساحل الشرقي لتايوان، وذلك في إطار أهم مناورات عسكرية في تاريخه حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وشملت التدريبات تنفيذ ضربات وصفها الجيش الصيني بالدقيقة وذلك في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان.

وقال متحدث باسم قيادة منطقة العمليات الشرقية في بيان إنه تم رفع الضوابط ذات الصلة على المجالين البحري والجوي بعد اكتمال عمليات الإطلاق. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن المناورات العسكرية قرب مضيق تايوان جاءت ردا «على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجي».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، إن الولايات المتحدة إذا واصلت السلوك في المسار الخاطئ فستتحمل المسؤولية وعندها لا يمكنها القول إن أحدا لم يحذرها، وفق تعبيرها.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ أن الولايات المتحدة قد استفزت الصين، وأن بكين اضطرت إلى التصرف من باب الدفاع عن نفسها. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات الصينية أطلقت أمس صواريخ باليستية «عدة» في المياه المحيطة بتايوان خلال تدريبات عسكرية، منددة بما وصفته بـ«تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي».

وقالت في بيان مقتضب «أطلق الحزب الشيوعي الصيني دفعات عدة من صواريخ دونغفينغ الباليستية في المياه المحيطة بشمال شرق تايوان وشمال غربها».

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الجيش الصيني توغل عدة مرات بشكل سريع داخل الخط الفاصل، الذي يقسم مضيق تايوان، اعتبارا من مساء أمس الأربعاء وحتى صباح أمس.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن نحو 10 سفن من البحرية الصينية عبرت لفترة وجيزة، الخط الفاصل قبل أن «تبعدها» زوارق البحرية التايوانية.

وأضاف أن العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل عدة مرات أمس، ما دفع تايوان إلى نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي لتتبع حركة الطائرات الصينية.

وفي وقت سابق، أعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية «سي سي تي في) بدء أكبر تدريبات على الإطلاق تنظمها بكين في محيط جزيرة تايوان التي تطالب بها. وقالت القناة في رسالة نُشرت على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي إن «التدريبات بدأت».

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه تم رصد مقذوفات أطلقها الجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.

وفور بدء المناورات، أكد الجيش التايواني أنه «يستعد للحرب من دون السعي إلى الحرب».

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن «وزارة الدفاع الوطني تؤكد أنها ستلتزم بمبدأ الاستعداد للحرب من دون السعي للحرب».

