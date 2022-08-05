إيمانيات

كلّ الأشياء غالية ولكنها ليست الأغلى.. فكلها لا تساوي شيئاً أمام قيمة الوقت في حياتنا.. نعم.. إنّ أغلى ما نملك بعد الإسلام.. الوقت!!. حين نتلو آيات القرآن الكريم.. نلاحظ أنّ الله سبحانه وتعالى كثيراً ما أقسم بالوقت والزمن.. وربنا – عزّ وجلّ – لا يقسم بشيء إلا إذا كان غالياً.. كأنّه – عزّ وجلّ – يقول لنا: انتبهوا بماذا أقسم. ويقسم الله تعالى بكلِّ أطوار الوقت: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى) (الليل/ 1-2)، (وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى) (الضحى/ 1-2)، (وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ) (الفجر/ 1-2)، (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا) (الشمس/ 1-2)، (وَالْعَصْرِ) (العصر/ 1)، (فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ) (الإنشقاق/ 16).

يريد أن يقول لنا، انظروا جيِّداً وتفكّروا بماذا أقسم.. بأغلى شيء أعطيتكم إياه.. الوقت!. أُمّة لا تشعر أنّ الوقت هو أغلى ما تملك.. لا يمكن أن تصبح أمة عظيمة.. ولا يمكن أن تنهض على قدميها (حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد/ 11)، عندما نقرأ: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران/ 110)، ولكنها خير أُمّة بماذا؟.. لو امتلكت ما أعطاها ربنا من نِعَم.. واستخدمتها في الطريق المرسوم لها.. بهذا تكون خير أُمّة.. خلقَ الله تعالى الإنسانَ وقالَ له: هذهِ أرضي فاسعَ فيها.. عمِّرها ولا تدمِّرها.. وسِّعها ولا تضيِّقها.. أصلِحها ولا تُفسدها.. أدواتُ الإصلاح والإعمار والبناء كلُّها بينَ يديك.. وأدوات الإفسادِ والدمارِ والتخريب كلُّها بين يديك.. سأعطيك مُهلة أو أجلاً مُعيّناً ومحدّداً لأرى إن كنتَ من المصلحين المعمّرين، أم من المفسدين الضارّين المخرّبين؟! هذه هي مدرستُك.. وهذه هي مناهجك، وخرائطك.. هؤلاء هم معلِّموك وأساتذتك ومرشدوك.. وهذا هو امتحانُك.. ولكَ عليَّ إذا نجحتَ أن أُكافئك بما لا تحلمُ به من عطايا ومكافآت وجوائز..

أمّا إذا أخفقت وعصيتَ وخُنت وفشلت.. خسرتَ وهلكت، فلا يلومنَّ (راسبٌ) أو (ساقطٌ) أو (مقصِّرٌ) أو (متخلِّفٌ) أو (فاشلٌ) إلّا نفسَه! الأرضُ كلُّها لكم.. وفسحةُ العمر كلُّها لكم المُجدُّ الذكيُّ الشاطرُ الذي لا يترك زاويةً في أرضه إلّا ويزرعها بما يعودُ عليه في يوم حصاده خيراً عميماً، حتى ولو كانت أرضهُ صغيرة (عمر محدود).. والغافلُ الكسولُ المتقاعسُ هو الذي يتركَ أرضَهُ بوراً، أو يزرعها بالضارّ من النباتات حتى ولو امتلك مساحة شاسعة (عمر طويل)..

إعمارُ الأرض – يا أبناءَ آدم – بكلّ ما تعنيه كلمة الإعمار.. مهمّتكم الأولى والكبيرة.. وليسَ بالحجارةِ وحدَها تعمرُ الأرض.. بل بـ(الحبّ) الذي يُحيلُ الحجارةَ إلى (معبَد) و(بيت) و(معمل) و(مدرسة) و(روضة) و(متجر) و(مكتبة).. ورشةٌ كبيرةٌ هي الأرضُ.. وعلى مقدار ما يُنتج العامل منكم يتحدّد أجره.. أي أنّه هو الذي (يختار أجره)!

فالأجور هنا ليست مقطوعة أو نهائية، بمعنى أنّها قابلة للتمدّد والإتساع والزيادة والنماء، بمقدار ما يتسع إناءُ «الهمّة» لإنجاز «المُهمّة»! هل بدأنا تشعر بقيمة الوقت؟.. أملنا في ذلك!.

أنّ شعائر الإسلام كلها مرتبطة بالوقت، والصلوات الخمس خير دليل. والآية الكريمة: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (النساء/ 103). والصوم في رمضان؟ كذلك يتحدد بالوقت، يقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «صوموا لرؤيته» أي الهلال «وأفطروا لرؤيته» والآية تشير لذلك أيضاً (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/ 184)، وكأنها إشارة إلى اغتنام وقت رمضان.. لأنّها قليلة وتمرّ.. والحج أيضاً مرتبط بالوقت: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) (البقرة/ 197)، أي محددة معروفة،

ولو لم تأتِ جبل عرفة في الوقت المحدّد (9 ذو الحجة) فاتَكَ الحج، لأنّ «الحج عرفة» ووقت الوقوف به معلوم.. حتى زكاة المال.. يجب أن يحول عليها الحول – أي العام – لتؤدي الزكاة! كلّ ذلك ليلفت انتباهنا: أنّ الوقت غالٍ جدّاً. فلا نضيّعه سدىً!. أنّ إقامة الحجّة على بني آدم يوم القيامة مرتبطة أيضاً بالوقت؟!. كما في قوله تبارك وتعالى للكافرين حين يقولون: يا رب.. جهلنا.. ونسينا.. فيقول: (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) (فاطر/ 37)، أعطيناكم عمراً.. وقتاً.. سمّاهم الله جلّ جلاله «ظالمين».. ظلموا أنفسهم حين أضاعوا أعمارهم ولم يغتنموا أوقاتهم.

