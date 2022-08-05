إيمانيات

الاسلام دين عالمي، وليس خاصّاً بأُمّة، وليس محصوراً في وطن، وإنما هو للبشرية كلّها في جميع الأوطان (إنْ هوَ إلّا ذِكر لِلعالَمِينَ) (التكوير/ 27). وهو دين البشرية الأخير، فلن يتلقّى الناس غيره من السماء حتى يكتب لهذا العالم الفناء، ومن هنا كان نبي الاسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) خاتم الأنبياء (ما كانَ مُحمَّد أبا أحدٍ مَن رِجالِكُم ولكِن رَسُولَ اللهِ وخاتَم النَّبيِّينَ) (الأحزاب/ 40). وهو دين يتناول الانسان من جميع أقطاره: جسداً وروحاً، فرداً ورب أسرة، وعضواً في المجتمع مكافحاً في سبيل العيش، وعابداً مسالماً لغيره من الناس ومحارباً، إذن فهو دين ينظم شؤون الحياة جميعاً.

والحياة الانسانية ليست جامدة، وليست متحجرة، وإنما هي متحركة ومتغيرة، وهذه الحركة وهذا التغيير يشملان جميع مظاهر الحياة الانسانية، الأشكال المادية وعلاقة الناس بعضهم ببعض وأفكارهم، وهما يؤديان بالأحياء وبمظاهر الحياة طوراً إلى التقدم والتحسن وطوراً آخر إلى التأخر والانحطاط.

وإذا كان الاسلام ديناً عالمياً يتناول الحياة الانسانية من جميع جهاتها، فلابدّ أن يكون له موقف معيّن إزاء ما يطرأ على مظاهر الحياة الانسانية من تبدل وتغير وتطور نحو الأحسن تارة، وانتكاس إلى الوراء أخرى، فما هو موقف الاسلام؟

إنّ الاسلام دين البشرية الأخير، فهو خالد ما بقي للانسان على ظهر الأرض وجود؛ ولكن كونه خالداً لا يعني أنه يقف موقفاً سلبياً من كل تغير يطرأ على الأحياء ومظاهر حياتهم، بل يقف إيجابياً من هذه التغيرات فيُنمِّيها ويُوسِّع من مجالاتها إذا كانت تغيرات خليقة بأن تساعد الانسان والحياة الانسانية على التقدم والتحسن والازدهار، ويرفضها ويمنع منها إذا كانت خليقة بأن تقعد بالانسان عن الغايات العليا التي أرادها الله له، فالاسلام لم يُجمِّد الحياة الانسانية في إطار مُعيَّن لا تتعدّاه في أشكالها ومناهجها وأسلوب ممارستها، بل أتاح للحياة الانسانية أن تنمو وأن يطرد تقدمها وازدهارها. وما يطرأ على مظاهر الحياة الانسانية من تغير تارة يمسّ الطبيعة المادية التي تحيط بالانسان، وأخرى يمسّ النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه الحياة.

والقسم الأوّل من التغيرات يظهر فيما أتيح للانسان المعاصر من التقدم العظيم في أساليب انتفاعه بالطبيعة المادية والسيطرة عليها واستخدامها في تحسين شروط حياته اليومية. ولا يقف الاسلام موقفاً سلبياً من هذا التقدم الذي أحرزه الانسان المعاصر في هذا المجال، بل هو يدعو المسلم إلى الاستمتاع به والمشاركة والإبداع في مجالاته لأنه ليس عدواً للتقدم والمدنية، بل هو حافز إلى التقدم وإنشاء المدنية.

والقسم الثاني من التغيرات يظهر في النظم الاجتماعية والاقتصادية المبتدعة التي تمخضت عنها الحضارة الغربية ومفاهيم الانسان الغربي عن الكون والحياة والانسان، وموقف الاسلام من هذه النظم مما قد يستحدث فيها من تغيير وتبديل ليس موقف الرفض المطلق وليس موقف القبول المطلق، لأنّ الاسلام دين ينظم شؤون الحياة جميعاً، ولذلك فلابدّ من عرض كل تغير المجالات على مبادئ الاسلام وأحكامه الخاصة بهذا المجال الذي يطرأ التغير فيه، وحينئذ فما خالف أحكام الاسلام لابدّ أن يرفض نهائياً وبصورة قاطعة وحاسمة.

وأمّا ما اتفق مع أحكام الاسلام أو لم يخالفها – كما لو لم يرد تحديد خاص من الشارع في مسألة ما لم تكن هذه المسألة من جزئيات مبدأ إسلامي عام – ، فإنّ الاسلام يُرحِّب به بعد أن يطبعه بطابعه ويسبغ عليه روحه وسمتَه المميزة، فمثلاً لا يمكن أن يقبل الاسلام وجهة النظر الغربية في حيوانية الانسان ومادّيته ومشروعية الرِّبا، والمسألة الجنسية، وما إليها؛ ولكن ليس في الاسلام ما يحول بين العُمّال وبين أن ينظموا أنفسهم ويعهدوا إلى هيئة منهم تتولى النظر في مصالحهم. والاجتهاد – وهو مرتبة عالية من العلم بأحكام الاسلام ومبادئه العامة عن أداتها الخاصة – هو الوسيلة التي يتاح لفقهاء المسلمين بإعمالها أن يطبعوا الحياة الانسانية بطابع الاسلام حيثما كان له سلطان.

وهكذا، فالاسلام خالد متطور: خالد في مباحثه وأحكامه في الكتاب العزيز والسنّة المعتبرة، ومتطور في أحكامه الثانوية، لم يقيدنا الشارع فيها بنهج خاص وأسلوب مخصوص، وفيما ورد فيه حكم عام يتسع لما يطرأ على الواقعة الخاصة من أشكال مختلفة.

