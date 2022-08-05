دوليه

يقص أرسنال شريط افتتاح الموسم الجديد للدوري الانكليزي اليوم بحلوله ضيفاً على كريستال بالاس في انطلاق المرحلة الأولى من المسابقة، فيما تبرز غدا مواجهات ليفربول مع فولهام، وتوتنهام مع ساوثمبتون، وتشلسي مع إيفرتون.

وأنفقت أندية الدوري الإنكليزي نحو مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار أميركي) لجذب مواهب ترفع حظوظها بالمنافسة على لقب موسم 2022-2023 الذي ينطلق اليوم، فيما يبقى مانشستر سيتي الذي يلعب بعد غد الاحد أمام وست هام، المرشح الأقوى للحفاظ على لقبه.

وبعد تتويجه بلقب البريميرليغ مرة رابعة في خمس سنوات والثامنة في تاريخه، عزّز المدرب الإسباني بيب غوارديولا تشكيلته بضمّ المهاجم النروجي الفتّاك إرلينغ هالاند.

ولهثت كبرى الأندية الأوروبية وراء النروجي صاحب 85 هدفاً في 88 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني، فاتبع نفس مسار والده ألف إينغه الذي حمل شارة القائد في مانشستر سيتي مطلع الألفية الثالثة. وصحيح أن هالاند أهدر فرصة ذهبية في المباراة ضد الغريم ليفربول (1-3) في درع المجتمع الافتتاحية للموسم السبت الماضي، إلا ان غوارديولا حذّر منافسيه بأن «الأهداف ستأتي».

وأضاف مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق «لا سبب للشكوك. ما حققه هؤلاء الشبان، ليس فقط في البريميرليغ، بل في الكؤوس، الخطوات في أوروبا وأمور كثيرة». وشهد النادي المملوك إماراتياً تغييرات مع قدوم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس ولاعب الوسط الدولي كالفن فيليبس. لكن غوارديولا خسر مهاجمه الدولي البرازيلي غابريال جيزوس لأرسنال وجناحه الدولي رحيم سترلينغ لتشلسي.

ويتربّص ليفربول الطرف الأزرق لمدينة مانشستر، بعد أن حلّ وصيفاً له الموسم الماضي، بفارق نقطة يتيمة!

وكان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يسعى لرباعية تاريخية في إنكلترا، لكنه اكتفى بلقبي الكأس وكأس الرابطة المحليين، بعد أن خسر لقب الدوري أمام سيتي حتى الرمق الأخير ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني 0-1.

وعزّز فريق الـ «حمر» هجومه بضم الأوروغوياني داروين نونييز، معوّضاً رحيل السنغالي ساديو مانيه إلى بايرن ميونيخ الألماني.وتأقلم اللاعب القادم من بنفيكا البرتغالي بصفقة قد تناهز 100 مليون دولار، سريعاً، فنال ركلة جزاء وسجّل هدفاً مساهماً في تفوّق فريقه. وسيطر سيتي وليفربول على الكرة الإنكليزية في المواسم الخمس الأخيرة، فيما يتقدّم توتنهام مجموعة الأندية المطاردة. وقبل بداية أول موسم كامل لأنتونيو كونتي، دعمت إدارة الفريق الشمالي المقتصدة عادة، المدرب الإيطالي، فتعاقدت مع المهاجم البرازيلي ريشارليسون، لاعبي الوسط المالي إيف بيسّوما والكرواتي إيفان بيريشيتش، الظهير الأيمن الشاب دجيد سبينس، المدافع الفرنسي كليمان لانغليه والحارس المخضرم فرايزر فورستر.

واحتفظ توتنهام، الباحث عن لقب أول في الدوري في 62 عاماً، بالثنائي الهجومي الضارب هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي تقاسم جائزة هداف الموسم الماضي مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول (23).

وبرز أرسنال في استعدادات الموسم، عندما قدّم جيزوس أوراق اعتماده بفوزين وديين كبيرين على تشلسي 4-0 وإشبيلية الإسباني 6-0. ووصف مدرّب تشلسي، الألماني توماس توخل، فريقه بأنه «غير تنافسي» بعد الخسارة الرباعية أمام المدفعجية في أورلاندو الأميركية، فيما يعيش الـ «بلوز» مرحلة انتقالية مع استحواذ الأميركي تود بوهلي بدلاً من الملياردير الروسي «المنبوذ» رومان أبراموفيتش اثر غزو أوكرانيا.

ويتعيّن على المدرب الجديد لمان يونايتد، الهولندي إريك تن هاغ، القيام بعمل كبير، بعد فشل الفريق الأكثر تتويجاً بالدوري (20) بضمان مقعد

مؤهل لدوري أبطال أوروبا اثر حلوله سادساً الموسم الماضي. كما ان الشكوك تحوم حول استمرار نجم الهجوم المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع «الشياطين الحمر».

