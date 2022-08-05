دوليه

تعرض نادي إيفرتون لضربة مبكرة بغياب نجمه دومنيك كالفيرت ليوين عن المباراة الافتتاحية للفريق في الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي. وتعرض المهاجم الدولي الإنكليزي لإصابة خلال تدريبات الفريق الثلاثاء وغاب عن تدريب أول من أمس، وأثبتت الفحوصات التي خضع لها صعوبة شفائه بصورة كاملة قبل مواجهة الفريق غدا أمام تشلسي.

وغاب المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، عن فترة واسعة من الموسم الماضي بسبب الإصابة وكان المدرب فرانك لامبارد يأمل في استعادة خدمات كالفيرت ليوين، خاصة أنه المهاجم الوحيد المتاح في الفريق بعد رحيل ريشارليسون عن صفوف التوفيز خلال فترة الانتقالات الحالية.

