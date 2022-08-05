دوليه

يستهلّ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني اليوم على أرض أينتراخت فرانكفورت المتوج بالدوري الأوروبي «يوروباليغ»، محاولاً تعويض رحيل هدّافه البولندي الفذ روبرت ليفاندوفسكي بتعاقدات صلبة.

وبموازاة مشاركة خمسة فرق من ألمانيا في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق هذا الموسم (مع فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي)، لا يزال بايرن مرشحاً كبيراً للظفر بلقبه الحادي عشر على التوالي.

وفي حين يستهل بايرن مشواره في الدوري المحلي من دون ليفاندوفسكي الذي سجل 344 هدفًا في 357 مباراة في جميع المسابقات خلال ثماني سنوات مع العملاق البافاري، تمكن فريق المدرب يوليان ناغلسمان من افتتاح الموسم بلقب كأس السوبر المحلية بفوزه على لايبزيغ 5-3 السبت الماضي، في مباراة شهدت تسجيل خمسة لاعبين مختلفين.

ورأى الرئيس التنفيذي لبايرن أوليفر كان أن ضمّ المهاجم السنغالي ساديو مانيه من ليفربول سيكون ورقة قوّة لهجوم الفريق، حيث لن يستطيع الخصوم توقع ما سيفعله في أي مباراة. وشرح كان عقب فوز بايرن للمرة العاشرة بالسوبر «يمكنك أن ترى عدد الفرص التي أتيحت لنا للتقدم، وعدد التشكيلات المختلفة التي نستطيع استخدامها، وقدرتنا على مفاجأة الخصوم». وفيما يُستبعد أن يعاني بايرن في تسجيل الأهداف، سيكون أداؤه الدفاعي عرضة للاختبار. وعمد بايرن الى ضمّ قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي بهدف تدعيم خط الظهر الذي لم يكن في أفضل أحواله الموسم الماضي. ولعلّ المثال الأكبر جاء قبل أيام معدودة، حيث تلقى الفريق البافاري ثلاثة أهداف في الشوط الثاني من مباراته امام لايبزيغ، مما يفرض على ناغلسمان عملاً إضافياً في هذا المجال.

وكما جرت العادة في المواسم الماضية، سيكون بوروسيا دورتموند في طليعة منافسي بايرن وأكثرهم قدرة على تجريده من اللقب. وبعد تلقيه 52 هدفًا في الموسم الماضي، أي أكثر من أي فريق آخر في النصف العلوي من الترتيب، قلّص دورتموند من قيوده في الانتقالات، ليضم قلب دفاع المنتخب الألماني نيكو شلوتربيك ونيكلاس زوله من فرايبورغ وبايرن على التوالي.

في الهجوم، سيوفّر كريم أدييمي القادم من فريق ريد بول سالزبورغ النمسوي تهديدا على جهة الأجنحة والتي خسرت فعالية كبيرة في دورتموند منذ رحيل الإنكليزي جايدون سانشو عام 2021، بينما تم استقدام لاعب الوسط الدفاعي التركي صالح أوزكان.

ومع ذلك، فإن أكبر شك بالنسبة لدورتموند سيكون في الهجوم، حيث سيغيب العاجي سيباستيان هالر، القادم من أياكس الهولندي ليحل مكان النروجي إرلينغ هالاند المُنتقل إلى مانشستر سيتي الانكليزي في الصيف، لفترة غير مؤكدة بسبب تشخيص إصابته بسرطان الخصية. وناشد المدير الرياضي الجديد سيباستيان كيهل المشجعين لإظهار «القليل من الواقعية» في السعي وراء اللقب الأول منذ عام 2012.

