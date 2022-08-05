دوليه

أكدّ نيس الفرنسي انضمام حارس مرمى ليستر سيتي الانكليزي،الدنماركي كاسبر شمايكل الى صفوفه أول من امس. وامضى شمايكل (35 عامًا)، 11 عامًا مع «الثعالب» وتمكن معه من الفوز بالدوري الممتاز عام 2016 وكأس الاتحاد الإنكليزي ودرع المجتمع عام 2021. فيما لم يكشف النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، في حين ذكرت تقارير صحافية بان العقد لمدة موسمين.

ويعد شمايكل الذي حمل شارة قيادة ليستر، ثالث أكثر لاعب يشارك بقميص النادي عبر التاريخ من خلال 479 مباراة. وانضم الدنماركي الدولي، نجل حارس مان يونايتد السابق بيتر شمايكل، إلى ليستر من ليدز عام 2011 وسرعان ما أصبح المفضل لدى الجماهير.

وأشاد رئيس نادي ليستر، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، بشمايكل في بيان للنادي «طوال فترة وجوده معنا وخصوصاً كقائد، كان كاسبر دائمًا لاعبًا على استعداد لتحمل المسؤولية، وقاد الفريق بامتياز». وتابع «تأثيره وقيادته داخل وخارج الملعب تتحدث كثيرًا عنه كمحترف، كلاعب كرة قدم وكإنسان».

وأضاف رجل الاعمال التايلاندي «أعرف أن أنصار ليستر سيتي يشاركوننا الاحترام الذي نكنه جميعًا للاعب من مكانة كاسبر بعد كل إنجازاته كلاعب كرة قدم وقائد، وسينضمون إليّ في تمني له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته في فرنسا مع نيس».

ويأتي تعاقد نيس مع شمايكل بعدما أعلن ايضا قبل يومين عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الويلزي آرون رامسي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالتراضي مع يوفنتوس الإيطالي في 26 يوليو الماضي.

