دوليه

حدد ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس الصفقات التي يحتاج الفريق حسمها قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية. ووفقًا لموقع «فوتبول إيطاليا»، فإن أليغري اجتمع مع إدارة يوفنتوس وأبلغهم بضرورة إبرام 3 صفقات قبل بداية الموسم الجديد بمواجهة ساسولو يوم 15 أغسطس الجاري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أليغري طلب التعاقد مع جناح جديد، ويعد الصربي فيليب كوستيتش نجم آينتراخت فرانكفورت، الهدف الرئيسي ليوفنتوس. وأوضح أن محاولات وست هام لضم كوستيتش كشفت أن فرانكفورت لن يقبل برحيل اللاعب بأقل من 20 مليون يورو.

وذكر «فوتبول إيطاليا» أن الهدف الثاني ليوفنتوس سيكون التعاقد مع لياندرو باريديس من باريس سان جرمان، الذي يبلغ سعره 15 مليون يورو، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات مع النادي الفرنسي للتوصل إلى اتفاق. وستكون الصفقة الثالثة إعادة ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى صفوف السيدة العجوز، وإذا فشل مسؤولو النادي الإيطالي سيبحث يوفي عن بديل.