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أكمل العربي عقد محترفيه بتعاقده مع المهاجمين، النيجيري كينغسلي ايدو والعاجي لامين دياكيتي، لينضم اللاعبان إلى الليبيين السنوسي الهادي ومحمد صولة والجزائري طارق أبو عبطة. وأعلن النادي عن الصفقتين عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر أمس مرحباً بالوافدين الجديدين اللذين سينضمان إلى معسكر الفريق المقام في تونس حالياً. وسبق للنجيري إيدو (26 عاماً) أن مثل أندية الترجي والصفاقسي التونسيين، والعروبة الإماراتي والنجف العراقي، ولوبي ستارز وصن شاين وغيتواي النيجيرية.

وتألق اللاعب في الملاعب التونسية، حيث توج بلقب الدوري مرة والكأس مرتين، ومثل المنتخب النيجيري في مباراتين دوليتين.

أما العاجي دياكيتي الذي يجيد اللعب في مركز الجناح، فمثل أكثر من ناد مغربي مثل مولودية وجدة، والفتح الرباطي، والدفاع الحسني الجديدي.

وتألق دياكيتي الموسم الماضي مع مولودية وجدة وجاء في المركز الثالث لترتيب الهدافين بعد أن سجل 11 هدفاً.

من جانب آخر، حقق الأخضر الفوز في مباراته الودية الثانية بمعسكره التدريبي، وذلك بعد تغلبه 2-1 على فريق شبيبة القبائل الجزائري في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس.

وسجل سلمان العوضي هدفي فريقه في الدقيقتين 20 و30. وحرص المقدوني يوغوسلاف ترينشكوفسكي مدرب العربي على إشراك جميع اللاعبين من أجل تجربتهم والوقوف على مستواهم، قبل خوض المباراة الودية الثالثة التي ستجمع الفريق مع الأفريقي التونسي بعد غد الأحد.

