محلية

أسعدنا خبر دعم القطاع الخاص لبعض الابطال الرياضيين في بعض الألعاب الفردية... انه امر ايجابي نستطيع من خلاله ان نقدم لابطالنا في الالعاب الفردية كل الامكانات التي من شأنها ان تصنع بطلاً كويتيا يرفع علم الكويت عاليا في المحافل الرياضية المختلفة، وهذا ليس بجديد على القطاع الخاص، فقد ساهم الكثير من الشركات والبنوك التجارية والمؤسسات التجارية في احتضان او رعاية الرياضيين سابقا وحاليا...

فقد كان لدعم واحتضان البنك الاهلي الكويتي للفريق الاول بكرة القدم بالعربي الاثر في رفع مستواه والحصول على الدوري... وايضا هناك شركات تجارية كانت ترعى لاعبي الجت سكي (الشمالي) وألعاب القوى في بعض مشاركاتهم بالبطولات العالمية... الخ من هذه الامور، التي يجب ان نضع لها مقترح لتطبيق كيفية الاستفادة من هذا الدعم، .. سواء كلاعب هاو او محترف، تخصص لهؤلاء اللاعبين رواتب ثابته ودعم لوجستي لتدريبهم ورعايتهم في البطولات الخارجية لكي يستطيعوا ان يركزوا على رياضتهم باستمرار ولا ينتظرون اي دعم غير مضمون سواء من ناديهم او اتحادهم او اللجنة الاولمبية، فجميع ابطال العالم تتم رعايتهم من قبل القطاع التجاري في المناسبات العالمية....

لذا وجب ان يكون هناك نظام اداري قانوني يسمح لهم بالتفرغ والاحتراف الكامل لمدة لا تقل عن خمس سنوات كفترة تجربة للاعب لكي يفهم كيف يكون لاعبا محترفاً يكسب رزقه من هذه الرياضة مستقبلا ويكمل مسيرته بها كلاعب او مدرب محترف... ان الامل في ارجاع الرياضة الكويتية الى عهدها السابق لن يكون بواسطة النظام الرياضي الحالي سواء بالحكومة او الاندية او اتحاداتها، فالقطاع الخاص «خصوصا الاعلامي» اصبح هو من يدير الرياضة العالمية...

فمن يعرف كيف تسوق الرياضة بالعالم سيقتنع بأن الاحتراف الحكومي ( الذي نطبقه في الكويت ) سيؤخرنا الى الوراء، ولن يستمر لانه مرتبط بقيمة «برميل النفط» وكفاءة القيادات الرياضية... تفهم ما تفهم مومشكلتي.... والله من وراء القصد.

