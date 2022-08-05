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أكد مدرب القادسية ناصر الشطي أن خطة الاستعداد للموسم الجديد تسير على أكمل وجه خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه الأصفر في مدينة 6 أكتوبر المصرية.

وأبدى الشطي في تصريح للحساب الرسمي للنادي على موقع «تويتر» رضاه التام على الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة الودية التي جمعته مع السكة الحديد وانتهت بالتعادل 0-0، وقال: «واجهنا فريقاً مميزاً وأكثر منا جهوزية وحققنا استفادة كبيرة»، متوجهاً بالشكر إلى اللاعبين «على المجهود الكبير الذي يقومون به، والتزامهم وجديتهم في التدريبات».

وأشار إلى أن الفريق يتطور على صعيد الجانب الفني والجانب البدني، لافتاً إلى أن الهدف الوصول إلى نهاية المعسكر بمستوى فني وبدني عال قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز التي يبدؤها الأصفر بمواجهة الساحل يوم 26 أغسطس الحالي.