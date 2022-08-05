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يلتقي منتخب كرة السلة للشباب مع نظيره السعودي في 05:30 عصر اليوم ضمن الدور نصف النهائي في البطولة الخليجية للشباب المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا، والتي تختتم في الامارات غدا، كما يلعب في نصف النهائي الآخر اليوم أيضا قطر مع البحرين.

وكان الأزرق تأهل إلى الدور الثاني بحلوله في المركز الثالث بعد تغلبه على المنتخب الاماراتي المستضيف 39-37 أول من امس في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي.

ووفقاً لنظام البطولة فإن اصحاب المركزين الثاني والثالث يلتقيان في الدور نصف النهائي وسيتأهل الفائز الى الدور الثاني والى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في طهران أواخر الشهر الجاري. وتكتسي مواجهة الأزرق مع السعودية اليوم أهمية كبيرة للطرفين نظراً لتقارب مستوياتهما، اذ التقى الفريقان في البطولة العربية التي اقيمت في القاهرة قبل اسبوعين وانتهت بفوز الأزرق قبل أن يثأر الأخضر منه قبل خمسة ايام في الدور التمهيدي، لذا من المتوقع ان تشهد مباراة منافسة كبيرة بين الطرفين.

