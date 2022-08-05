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حدد اتحاد كرة السلة تاريخ 23 أكتوبر موعدا لانطلاق منافسات الموسم الجديد باقامة مباراة كأس السوبر، التي ستجمع الكويت بطل الدوري والكأس ووصيفه كاظمة. كما حدد الاتحاد 26 أكتوبر موعدا لبدء دوري الدرجة الاول، فيما ستنطلق مسابقات المراحل السنية في الأسبوع الأول من الشهر ذاته.



ونظرا لانسحاب ناديي برقان والساحل من منافسات الدرجة الأولى الموسم المقبل قرر الاتحاد اعتماد نظام دوري الدمج من دور واحد على أن يحدد لاحقاً نظام الدور الثاني من البطولة.

وسيشهد الموسم المقبل مشاركة محترفين اثنين داخل الملعب مع كل فريق، كما مدد الاتحاد فترة تثبيت اللاعبين في سجلاته لغاية 18 أغسطس الحالي، وعليه ستبدأ فترة تسجيل اللاعبين الاولى الاحد 21 أغسطس وتستمر لغاية 20 أكتوبر.

