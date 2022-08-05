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تعاقد نادي الكويت مع محترفي كرة السلة الأميركي ماركوس هانت والهاييتي كادي لالان لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل إلى جانب مشاركتهما مع الفريق في البطولة العربية التي يستضيفها الأبيض على صالته خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

ويملك اللاعبان سيرة ذاتية مميزة، إذ يبلغ طول الأول 1.98 متر وهو يلعب في مركز الجناح وصانع الألعاب، وسبق لهانت أن لعب في دوري المحترفين الاميركي «n b a»، بينما يتمتع اللاهب الهاييتي بقامة فارعة إذ يبلغ طوله 2.08 متر وهو يشغل مركز السنتر وسبق له اللعب في العديد من الدوريات للمحترفين.

وكان الأبيض تعاقد أيضا مع اللاعب الفلسطيني ساني سكاكيني لمدة شهر واحد للعب معه في البطولة العربية، حيث تنص قوانين البطولة بمشاركة 3 محترفين مع كل فريق من ضمنهم لاعب عربي الجنسية على أن يلعب اثنان منهم في الملعب.

وسيلتحق اللاعبان بصفوف الأبيض خلال الأيام المقبلة من أجل التحضير للمعسكر خارجي الذي سيقيمه الفريق في احدى الدول الأوروبية استعدادا للبطولة. ويقود «سلة الكويت» المدرب الألماني بيتر شومرز، الذي يبلي مع الفريق بلاء حسناً من خلال السيطرة على البطولات المحلية في المواسم القليلة الماضية وتحقيق لقب البطولة الخليجية فضلا عن إحراز مركز الوصافة في النسخة الماضية من البطولة العربية.

