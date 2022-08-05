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حدد الاتحاد الآسيوي مواعيد مباريات المجموعة الثامنة المؤهلة لنهائيات البطولة القارية لمنتخبات الشباب، التي ستقام في مدينة البصرة وتضم منتخبات الكويت وأستراليا والهند إلى جانب العراق المستضيف. ويبدأ «أزرق الشباب» منافسات المجموعة بمواجهة أستراليا يوم 14 سبتمبر المقبل، ثم يلتقي العراق المضيف يوم 16 سبتمبر في الجولة الثانية، على أن يختتم مبارياته بمواجهة الهند يوم 18 من الشهر ذاته.

ويشارك في التصفيات 44 منتخبا تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، وبحيث ضمت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.