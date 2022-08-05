محلية

واصل الأهلي نزيف النقاط وخسر نقطتين جديدتين في سباق صدارة الدوري المصري بتعادله سلبيا مع فاركو باستاد السلام بالقاهرة في ختام الجولة 28 للمسابقة. وبالتعادل رفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش إلى 56 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي،

وارتفع رصيد فاركو بقيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا إلى 36 نقطة في المركز الثامن.

وكان العنوان الأبرز للمباراة الجدل التحكيمي، حيث وقع طاقم التحكيم بقيادة أحمد الغندور في أخطاء عديدة خلال المواجهة ما خلف غضبا كبيرا من طرفي المباراة.