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أكد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي أنه يتحمل مسؤولية تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلى أن فريقه قدم أداء متباينا على مدار شوطي لقاء فاركو. وأشار سواريش في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إلى أن الفريق لعب ببطء هجومي في الشوط الأول

ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني وأهدر لاعبوه عدة فرص مع مشاركة لاعبين أصحاب كفاءة عالية مثل وليد سليمان وبيرسي تاو. وقال: «من الطبيعي أن يستفيد الزمالك من تراجع نتائج الأهلي كما أن توالي الإصابات ونزيف النقاط يضعف ثقة الأهلي والفريق يعاني ظروفا صعبة وأتحمل المسؤولية كاملة».