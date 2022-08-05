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يحل الزمالك اليوم الجمعة ضيفا على الجونة بملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر ضمن الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز المصري. ويسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الثامن على التوالي للاقتراب من حسم لقب الدوري رسميا. ويتصدر الفريق الأبيض الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الوصيف و10 نقاط عن الأهلي الثالث قبل 6 جولات من النهاية.

ويحتل الجونة بقيادة مدربه طلعت يوسف المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، ويأمل في الفوز للحفاظ على فرص البقاء بالدوري. ويلعب اليوم أيضا ضمن ذات الجولة مصر المقاصة الأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة مع البنك الأهلي السابع برصيد 38 نقطة.