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تستعد مصرح لافتتاح أول مدرسة متخصصة في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في البلاد، تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية فتح باب التقديم لقبول أول دفعة بالمدرسة خلال الفترة من 6 حتى 10 أغسطس الحالي.

وستكون مهمة المدرسة تدريس العلوم المرتبطة بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، وسيكون مقرها مدرسة امبابة الصناعية بنين في الجيزة.

ويأتي افتتاح المدرسة بعد تطوير برنامج دراسي يتوافق مع احدث النظم العالمية في هذا المجال.

ومن المقرر ان يبدأ التقديم للمدرسة عبر الانترنت من خلال رابط مخصص لذلك على ان يكون المتقدمين من سكان محافظات القاهرة الكبرى وأن يكونوا حاصلين على شهادة امام التعليم الأساسي بمجموع 225 درجة.

ومن المقرر ان يتم عقد اختبارات الكترونية للطلبة المتقدمين في الـ24 من اغسطس الحالي قبل ان يتم اجراء مقابلات لاختيار أفضل المتقدمين.