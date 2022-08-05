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انتصرت محكمة الاحوال الشخصية دائرة الاستئناف لمواطنه أميركية الأصل بتعديل الحكم الصادر امام محكمة اول درجة بإلزام الزوج «مواطن كويتي ميسور الحال» بنفقة شهرية 450 ديناراً بدلا من 300 دينار للبنات ونفقة أولاد 300 دينار بمجموع 750 وبدل انتقال 200 دينار واجرة خادمة 100 دينار مستمرة ومصاريف استقدامها 1000 دينار و3000 دينار عن العدة والمتعة.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية فاطمة الشطي عن الطليقة الاميركية الأصل، مؤكدة ان موكلتها مطلقة من المدعى عليه بطلقة اولى رجعية ولم يرجعها وتقدمت الى قاضي الامور الوقتية بمحكمة الاسرة بطلب استصدار امر على عريضة بغية الامر بالزامه بأن يؤدي لها نفقة العدة والمتعة. وحيث عرض الطلب على قاضي الامور الوقتية بمحكمة الاسرة فقد قضى لها بالمبلغ المحكوم به.