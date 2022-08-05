الأولى

علمت النهار أن الحكومة لا تزال في طور المباحثات والمشاورات بشأن ظروف ومتطلبات وجدوى ومشروعية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات المقبلة.

وقالت مصادر ان كلا الاحتمالين وارد حتى الان سواء الاقتراع وفق الجداول الانتخابية المحصنة بالجنسية او التشريع لآلية التصويت بالبطاقة المدنية.

ولفتت المصادر الى انه في حال تحققت البيئة التشريعية اللازمة للتصويت بالبطاقة المدنية فإن الكشوفات ستعد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بناء على عناوين المواطنين المسجلة بالهيئة، مع صدور قرارات تابعة لها يحدد فيها تاريخ الاسناد الزمني لاعتماد العنوان اثناء التصويت بمدة سنة او 6 شهور قبل موعد الانتخاب، مع صدور قرارات مماثلة عند كل عملية انتخابية تحدد فيها اعتماد كشوفات الناخبين وفق عناوينهم المسجلة ما قبل تاريخ معين، وذلك لمنع التلاعب في تغيير العناوين استعدادا لاي عملية انتخابية مقبلة.



وقالت المصادر: ان اي تعديل في آلية التصويت سيرافقه اضافة المناطق الجديدة الى جدول الدوائر الانتخابية القائمة، لتجنب حرمان المواطنين من فرص اختيار نوابهم في المجلس.

من جهته، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ النهار ان التصويت بالبطاقة المدنية يحتاج الى اجراء تعديل على قانون الانتخاب، واي تعديل في الوقت الراهن بعد حل المجلس لا يمكن ان يتم الا من خلال مرسوم بقانون.



وافاد الخبير الدستوري اذا لم يطرأ شيء رسمي بشأن مخالفات تسجيل الناخبين كما هو الان من مجرد اقاويل، فيصبح احتمال تقرير عدم دستورية المرسوم بقانون عال بشكل واضح. وبين الفيلي ان القانون القائم يقرر التصويت اما ببطاقة القيد الانتخابي وهي لا تصرف واقعيا او بشهادة الجنسية.

وتطرق الفيلي الى مشروعية مرسوم القانون اثناء حل المجلس، قائلا: المحكمة الدستورية في الاحكام السابقة اشترطت لجوازه لزومية ان يطرأ شيء جديد، فمثلا هي اجازت المرسوم بقانون بشأن الوحدة الوطنية لما رأته من ان العملية الانتخابية طرأ معها شيء جديد متمثل باثارة التوتر الاجتماعي وارتفاع منسوب الطرح الطائفي والقبلي، وبالتالي اجازت المرسوم على اعتبار ما طرأ من مستجدات استدعت ذلك المرسوم.



وقال الفيلي: تستوقفنا هذه التوجهات للتساؤل عما طرأ في الوقت الحالي، ومن الصعب القول حتى الان بأن مستجدات قد طرأت، الا اذا مثلا اتت لجنة تحقيق في اوضاع عملية التسجيل الانتخابي وعلاقتها بالمعلومات المدنية ونشرت تقريرا بوجود نسبة عالية من المخالفات وذلك قبل صدور الدعوة للانتخاب، ومن هناك يصبح مجالا للقول بأن مستجدات قد طرأت، مستدركا بالقول بعد صدور الدعوة للانتخاب يفترض الا يكون هناك اي تغيير في محتوى جدول الناخبين.



وفي ختام تصريحه استدرك الفيلي قائلا: في نظر البعض ان حل المجلس بحد ذاته هو امر قد استجد وطرأ على ما كان يبحث من تشريع في مجلس الامة قبل نهاية الفصل التشريعي، وبالتالي تصبح هناك امكانية لاعتباره مبرراً يمكن الدفاع عنه في مسألة وجوب ان يطرأ امر مستجد لاضفاء مشروعية دستورية على المرسوم بقانون، اي انه قد يكون الحل مبررا لامر استجد وعنصرا من عناصر امر طارئ.