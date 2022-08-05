الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـالنهار، ان البلاد على اعتبات اكبر تغيير اداري في تاريخها، وذلك عبر عملية هادئة لنفضة في القيادات تبدأ بدراسة سجل الانجازات.

وقالت: ان التغيير مستحق، نتيجة القضايا الكثيرة والمتنوعة التي تحتاج الحكومة لحلها تلبيةً لاحتياجات المواطنين ومواكبةً لتطلعات التنمية، والتي تستهدف ايضا التغلب على العقبات الكبرى التي تواجه الكثير من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بنسب الانجاز.



وبينت ان عملية هادئة يتم اجراؤها تستهدف تحقيق نفضة شاملة لقيادات الصف الأول في الوزارات والهيئات الحكومية، عبر دراسة قدرة كل قيادة على اتخاذ القرارات المناسبة التي تتسم بالابتكار والبعد عن التقليدية، وكذلك معرفة مدى قدرة القيادة على مواجهة التحديات وخلق بيئة تعاونية مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأشارت المصادر الى ان الاختيار سيكون مرتبطاً بوجود كفاءة وخبرة سابقة، مشددة على ان دماءً جديدة سيتم توليتها لزمام القيادة في الكثير من الجهات على اساس الكفاءة والابداع.



ولفتت الى ان التغيرات الحالية التي تجتاح العالم والأزمات الاقتصادية المتلاحقة جعلت رفاهية الوقت شبه معدومة، ما يحتم ان تكون القيادات القادمة قادرة على انجاز الواجبات الملحة والمتشعبة، خاصة تلك التي تواجه بيئة الأعمال والتي على رأسها ملفات الاقتصاد، التعليم، الاسكان، الصحة، التوظيف وغيرها من الملفات الحاسمة والتي تتطلب سرعة في الحسم. وشددت المصادر على بناء الكوادر البشرية وصقلها بالتدريبات والدورات اللازمة، هو اكبر محرك للتنمية، فالمال وحده لايصنع فرقاً كبيراً.