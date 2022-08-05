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بغداد - الوكالات: دعا القيادي في التيار الصدري، جعفر الموسوي، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، إلى حل البرلمان في تطبيق عملي لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر لإجراء انتخابات مبكرة أملا في إنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد...(طالع ص 10).

ودعا الموسوي الكاظمي إلى تقديم طلب لرئيس الجمهورية العراقية، وفق الدستور العراقي لحل البرلمان الحالي، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ حل البرلمان.



ويحق حل البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة بناءً على طلب ثلث الأعضاء أو طلب رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، وفق الدستور.

وفي أولى ردود الفعل، رحب كبير مفاوضي الإطار التنسيقي، هادي العامري، بدعوة الصدر لحل البرلمان، رغم أن الأزمة السياسية في البلاد ناجمة عن الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.



أما تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، فأعلن دعمه دعوة الصدر إلى انتخابات مبكرة، مشددا على إجرائها وفق معايير وقوانين جديدة.

كما رحب ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بخطاب الصدر.

أما رئيس ائتلاف دولة القانون (المنخرط في الإطار التنسيقي) نوري المالكي، فقال في تغريدة إن الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية، في إشارة إلى اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان.



وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، قال فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي (المنخرطة في الإطار التنسيقي) إن إعادة الانتخابات البرلمانية لم تعد قضية خاصة بالتيار الصدري، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي لم يتخذ بعد موقفه الرسمي من إجراء انتخابات مبكرة.

ورأى أن وجود جماهير تحت قبة البرلمان ليس أمرا طبيعيا ونتعامل معه كحالة مؤقتة بالإمكان تجاوزها.

واعتبر أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة سيكون حلا في حال اتفاق جميع الكتل والأطراف السياسية الأخرى، لافتا إلى أن نظام الحكم في العراق -حسب الدستور- توافقي ولا يمكن القبول بموقف واحد لجهة معينة.



وأكد الفياض أن الإطار التنسيقي فوض العامري للتواصل مع الصدر، لكن القرار النهائي لحل الأزمة سيكون بيد الإطار.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك صلاحيات إجراء إعادة الانتخابات.

وكان الصدر دعا أنصاره، الأربعاء، إلى مواصلة اعتصامهم في مجلس النواب في بغداد، إلى حين تلبية مطالبهم التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة.