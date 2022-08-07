البلدية: رصد شكاوى «شبكات التواصل» والتعامل معها

وطن النهار

فيما تمضي البلدية بالتعاون مع جهات مختلفة في حملاتها التفتيشية على عدد من المناطق لرصد المخالفات والتجاوزات وتوعية اصحاب العمل بضرورة الالتزام بالتعليمات وتطبيق جميع الاجراءات التي تشترطها قال رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة والتدخل السريع زيد العنزي ان حملتنا كانت برفقة اللجنة الثلاثية المشتركة لتطبيق اللوائح والنظم والقوانين المتبعة لكل جهة من الجهات، مشيرا الى انه فيما يتعلق في بلدية الكويت فهذه المحلات تخضع لأحكام اللائحة 87/2015 (..) وتحديدا البنود والاشتراطات التي وجدت في نص المادة 17 ومنها الالتزام في الآداب العامة والنظم وندعو ايضا اصحاب هذه المحلات سواء كانت مقاه او معاهد صحية على ضرورة الحرص على هذه التعليمات واللوائح والنظم والالتزام في تطبيقها.



واكد العنزي انه هذه المخالفات ربما تنتهي الى إغلاق المحل وايضا عقوبات وغرامات تقع على صاحب العمل، لافتا الى ان اعضاء اللجنة الثلاثية لنا تجربة معهم منذ سنوات عدة وهناك تعاون كبير بين جميع الجهات.

وأشار الى اننا نقوم برصد ما يدور في شبكات التواصل الاجتماعي او عن طريق الهواتف الساخنة لأي مظاهر او احداث تقع في هذه المحلات ونتصدى لها بشكل سريع ومباشر.

من جانبه قال مفتش العمل في هيئة القوى العاملة قسم اللجنة الثلاثية فيصل حافظ أنه تم التفتيش على مقاه عدة وضبط عدد كبير من العمالة المخالفة اقامتهم على شركات ثانية بالإضافة الى ان اغلبهم على عقود حكومية وتم اجراء اللازم معهم واخطارهم بثلاث مخالفات وسوف نعود لهم مرة اخرى لنتأكد من إزالة تلك المخالفات، داعيا الى ضرورة تحويل أي عامل على اقامتهم قبيل تشغيله في المحل للتأكد من مدى سلامة موقفه القانوني لكي لا يتعرض الى اية مساءلة قانونية.



وأشار الى ان هناك تنسيقاً وتكاملاً وتعاون فيما بين الجهات المشاركة كافة ومنها البلدية ووزارتي الداخلية والتجارة.

بدوره قال مفتش ضبطية قضائية من وزارة التجارة والصناعة محمد المطيري اننا قمنا في جولة تفتيشية مع اللجنة المشتركة المتضمنة كل من هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية والبلدية على عدد من المقاهي ووجدنا مخالفات عدة منها تقديم الشيشة الى اقل من واحد وعشرين سنة وعدم وجود لائحة الأسعار وعدم وجود لائحة اللحوم، مشيرا الى اننا نطالبهم ونناشدهم بالالتزام بالقانون وخاصة فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة وقوانين الوزارات والهيئات لتفادي اي مخالفات تجارية.

وبين ان هناك تعاوناً كبيراً بين الجهات المشاركة في الحملة، مثمنا كل الجهود لحصر المخالفات والحد منها.

