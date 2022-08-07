«الإطفاء»: إغلاق 92 سرداباً مخالفاً

وطن النهار

قام رجال قوة الإطفاء العام «فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية» بإغلاق 92 سرداباً في بنايات السكن الاستثماري في جميع المحافظات منذ بداية العام الحالي.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية قامت بإغلاق 92 سرداباً في بنايات السكن الاستثماري في جميع المحافظات منذ بداية العام الحالي اضافة الى عشرات السراديب التي قامت بتصحيح وضع مخالفاتها قبل تنفيذ الاغلاق بحقها.

ودعت الادارة المواطنين والمقيمين القاطنين في العمارات الاستثمارية الى التعاون مع قوة الإطفاء العام والابلاغ عن اي مخالفات تقع في العمارات، خاصة السراديب مثل التخزين التجاري او الورش الحرفية.

وناشدت الادارة بضرورة التواصل في حالة وجود اي مخالفات عن طريق خدمة الواتساب على الرقم المخصص للشكاوى 65914431.

