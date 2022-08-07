البرجس تفقَّد معسكر «القوات الخاصة»

وطن النهار

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس يرافقه عدد من القيادات الأمنية بجولة تفقدية لمعسكر قوات الأمن الخاصة، حيث استمع الى اهم الخطط الأمنية للقطاع والأعمال التدريبية ومراحل تطويرها، واستمع الى شرح عن آلية توزيع القوات الخاصة بالتعاون مع القطاعات الميدانية في جميع المحافظات لحفظ الأمن في البلاد.

من جانب آخر أشارت وزارة الداخلية إلى ترميم الجانب الخلفي من مبنى ادارة الطب الشرعي والمخصص لدخول السيارات.

وأوضحت في شأن ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمن صورة للجانب الخلفي من مبنى ادارة الطب الشرعي ووصفه بأنه قديم، أوضحت ان ادارة المنشآت بوزارة الداخلية قد قامت بترميم هذا الجانب من المبنى، مؤكدة أن هذا الجانب من المبنى لايستقبل المراجعين ومخصص فقط لدخول السيارات والجانب الاخر المقابل للمسجد مجهز بشكل مناسب لاستقبال المراجعين.

