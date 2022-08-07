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وطن النهار

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الظفيري بحث وبوغدانوف التطورات الدولية


اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف وذلك في إطار العلاقات الثنائية ذات المستوى الاستراتيجي حيث تم بحث جميع أوجه التعاون الثنائي
وكذلك تم بحث التطورات الإقليمية والدولية انطلاقا من مسؤولية البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بتطبيق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من أوجه علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين إضافة إلى التنسيق بما يعزز دورهما في صيانة الأمن والسلم الدوليين بتطبيق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


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