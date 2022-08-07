«الأصحاب» عليهم السلام.. استشهدوا في سبيل نصرة الحسين عليه السلام

وطن النهار

واصلت الحسينيات قطف ثمار الثورة الحسينية الخالدة والاستفادة من دروس واقعة الطف وقصة استشهاد الامام الحسين عليه السلام من خلال سلسلة من المحاضرات التي تشهدها ليالي عاشوراء من محرم 1444 هجري حيث احيت المجالس الليلة السادسة من محرم والتي خصصت للشهداء من انصار واصحاب الامام الحسين الذين قدموا ارواحهم في سبيل الله ونصرة الامام الحسين عليه السلام.

وكان أصحاب الإمام الحسين عليه السلام الذين وقفوا معه في واقعة الطف حتى لقوا مصرعهم بين يديه يوم عاشوراء سنة 61 هـ على أرض كربلاء مقابل جيش ابن زياد بقيادة عمر بن سعد.

وذكر عن أصحاب الامام الحسين عليه السلام انه كانت من أهم سماتهم اليقين في الاعتقاد والاخلاص في العبادة والتي أهّلتهم ليكونوا خير الأصحاب بشهادة الامام الحسين عليه السلام. فقد روي أنهم كانوا يصلون ويستغفرون ويدعون طوال ليلة عاشوراء حتى أنهم باتوا ولهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد.

ويقال ان عددهم ما بين السبعين إلى 155، وكان من بين الأنصار بعض الصحابة والتابعين أو أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وأصحاب أصحاب الإمام الحسن عليه السلام، وسائر الشهداء ممن كان على غير هوى أهل البيت عليهم السلام، وذكر رماة الجيش الأموي بدأوا يمطرون الحسين وأصحابه بوابل من السهام وأصيب الكثير من أصحاب الحسين ثم اشتد القتال ودارت رحى الحرب وغطى الغبار أرجاء الميدان واستمر القتال ساعة من النهار ولما انجلت الغبرة كان هناك خمسون صريعا من أصحاب الحسين.

واستمرت رحى الحرب تدور في ميدان كربلاء وأصحاب الحسين يتساقطون الواحد تلو الآخر واستمر الهجوم والزحف نحو من بقي مع الحسين وأحاطوا بهم من جهات متعددة وتم حرق الخيام فراح من بقي من أصحاب الحسين وأهل بيته ينازلون جيش عمر بن سعد ويتساقطون الواحد تلو الآخر.

وكانوا يؤدون الصلاة في وقتها، حتى إن تواجدهم في ساحة المعركة حيث طعن الرماح وضرب السيوف ورمي السهام لم يحُلْ بينهم وبين ذلك، فقد روي عن أبي ثمامة عمرو بن عبداللّه الصائدي، قال للحسين: يا أبا عبداللّه! نفسي لك الفداء، إنّي أرى هؤلاء قد اقتربوا منك! ولا واللّه لا تُقتل حتّى اُقتل دونك إن شاء اللّه، وأحبّ انْ ألقى ربّي وقد صلّيتُ هذه الصلاة التي قد دنا وقتها! فرفع الحسين رأسه، ثمّ قال: ذكرت الصلاة جعلك اللّه من المصلّين الذاكرين، نعم، هذا اوّل وقتها.

ثمّ قال: سلوهم ان يكفّوا عنا حتّى نصلّي. كانت السمة الغالبة على أنصار الامام الحسين (عليه السلام) هي العلم والتفقه في الدين، فقد كان منهم بريراً، ووصف في المصادر بأنه سيد القراء وكان شيخا، تابعيا، ناسكا، قارئا للقرآن، ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة ومنهم حبيب بن مظاهر الاسدي وكان فقيها كبيرا من فقهاء الكوفة.ومنهم مسلم بن عوسجة الاسدي وقد كان صحابيا ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وروى عنه

