حسينية دار الزهراء عليها السلام أقامت «عاشوراء درس الصمود والفداء والشجاعة»

وطن النهار

أقامت حسينية دار الزهراء «عليها السلام» في منطقة الدسمة مجلسها الحسيني بقراءة سماحة الشيخ هادي الركابي، وقد تحدث الركابي في محاضرته حول درس صمود وفداء وشجاعة أصحاب الإمام الحسين «عليه السلام» في عاشوراء.

وقد تحدث الركابي قائلا: يقول الإمام الحسين «عليه السلام»: «فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني خيرا»، إن من معالم عظمة كربلاء هو إخلاص صحابة الإمام الحسين «عليه السلام» فوصفهم بأعظم الأوصاف، وكان يميزهم إحساسهم بآلام الآخرين، وأنهم كانوا الصفوة الواعية من الأصحاب. وكان تسليمهم للإمام «عليه السلام» وطاعته هو ما أدى إلى تخليد واقعة كربلاء نتيجة عقيدتهم الراسخة.

وأضاف الركابي قائلا: كان في معسكر النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» في معركة بدر بعض المتخاذلين حتى إنهم قالوا له «صلى الله عليه وآله وسلم»: « وَاَللهِ مَا ذَلّتْ مُنْذُ عَزّتْ»، علاوة على تخاذل جماعة منهم في معركة أحد ولم يبق إلا القلة من أنصار الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى رأسهم أمير المؤمنين «عليه السلام».

وأردف الشيخ قائلا: تعرض أمير المؤمنين «عليه السلام» للخذلان والعصيان في معسكره في معركة صفين نتيجة خدعة رفع المصاحف ما أدى إلى انشقاق جيش أمير المؤمنين «عليه السلام» وخروج فئة الخوارج من معسكره رغم حثه لمعسكره على مواصلة القتال وهو الإمام المفترض الطاعة « إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»، وعن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ».

وأضاف قائلا: تنقسم الحركات إلى تاريخية وحياتية، فالتاريخية هي ما كان في الكتب والمصادر فقط، أما الحياتية فهي كالأحداث التي جرت في كربلاء، وهي حاضرة ومستمرة، لذلك فالحياة تحتاج إلى كربلاء.

وختم الركابي بذكره مواقف أصحاب الإمام الحسين «عليه السلام» التي تدل على وفائهم، كمواقف زهير بين القين وحبيب بن مظاهر «رضوان الله تعالى عليهما».

هؤلاء أصحاب الإمام الحسين «عليه السلام» الذين قدموا أرقى صور الوفاء والتضحية والعطاء في سبيل الدين ورفعة الإسلام.

إنّ أصحاب الإمام الحسين «عليه السلام» لكونهم مستبصرين قد تخلّصوا من الضلال الاجتماعي العام، وأدركوا حقّ الحسين وحقيقة ما يدعو إليه فساروا معه، بعد أن ارتفعوا فوق المستوى العام للمجتمع، فتحرّروا من موبقاته، فلم تُغرّهم الدُّنيا وممالأةُ السلطان وأعطياته وإقطاعاته، ولم ترهبهم أيضاً سطوته وظلمه، ومن عرف ما آل إليه المجتمع.

السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، جميعا ورحمة الله وبركاته.

