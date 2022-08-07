العباس عليه السلام.. حامل لواء الطف.. وساقي العطاشى

وطن النهار

واصلت الحسينيات في الكويت والعالم الاسلامي احياء ليالي عاشوراء من شهر المحرم 1444 هجري حيث اخذت مراسم العزاء تقترب من يوم الطف ومقتل الامام الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه وشهدت ليلة اول امس احياء شهادة العباس بن علي بن طالب عليه اخو الحسين وعضيده وحامل رايته في مشهد محزن كان ثقيلا على الامام الحسين عليه السلام وهو القائلا عن استشهاد العباس «الان كسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي».

وكان العباس عليه السلام صاحب اللواء يوم العاشر من المحرم، وهو الذي اقتحم صفوف العدو وكسر الحصار يومي السابع والعاشر من المحرم، وتمكّن من جلب الماء لمعسكر الحسين في المحاولة الأولى فلقّب بالسقّاء، واستشهد في طريق عودته من المحاولة الثانية بعد أن قطعت يداه وأصيبت عينه بسهم وضرب بعمود على رأسه وأريق ماء القربة.

وذكر ارباب المقاتل ان شمرا نادى أين بنو أختنا؟ أين العبّاس وإخوته؟ فلم يجبه أحد، فقال الحسين «عليه السلام»: أجيبوه وإن كان فاسقاً، فإنّه بعض أخوالكم قال له العبّاس عليه السلام ماذا تريد فقال: أنتم يا بني أختي آمنون. فقال له العبّاس «عليه السلام»: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمّننا وابن رسول الله لا أمان له وتكلّم إخوته بنحو كلامه ثمّ رجعوا.

مواقف بطولية

لمّا اشتدّ العطش بالحسين عليه السلام وأصحابه أمر أخاه العبّاس فسار في عشرين راجلاً يحملون القرب، فحمل العبّاس وأصحابه على جيش عمر بن سعد فكشفوهم وأقبلوا بالماء، فعاد جيش عمر بن سعد بقيادة عمرو بن الحجّاج وأرادوا أن يقطعوا عليهم الطريق، فقاتلهم العبّاس وأصحابه حتّى ردّوهم وجاءوا بالماء إلى الحسين «عليه السلام» ولمّا نشبت الحرب يوم عاشوراء تقدّم أربعة من أصحاب الحسين «عليه السلام»، وهم الذين جاءوا من الكوفة ومعهم فرس نافع بن هلال، فشدّوا على الناس بأسيافهم، فلمّا وغلوا فيها عطف عليهم الناس واقتطعوهم عن أصحابهم، فندب الحسين «عليه السلام» لهم أخاه العبّاس، فحمل على القوم فضرب فيهم بسيفه حتّى فرّقهم عن أصحابه، ووصل إليهم فسلّموا عليه وأتى بهم، ولكنّهم كانوا جرحى فأبوا عليه أن يستنقذهم سالمين، فعاودوا القتال وهو يدفع عنهم حتّى قتلوا في مكان واحد، فعاد العبّاس إلى أخيه وأخبره بخبرهم.

عطش الأطفال

ولمّا اشتدّ العطش بالحسين «عليه السلام» وأهل بيته وأصحابه يوم العاشر من المحرّم وسمع عويل النساء والأطفال يشكون العطش؛ طلب من أخيه الإمام الحسين السماح له بالبراز لجلب الماء، فأذن له الحسين عليه السلام، فحمل على القوم فأحاطوا به من كلّ جانب فقتل وجرح عدداً كبيراً منهم ووصل إلى ماء الفرات فغرف منه غرفة ليطفىء لظى عطشه فتذكّر عطش الحسين عليه السلام ورمى بالماء وهو يرتجز ويقول:

يا نفس من بعد الحسين هوني

من بعده لا كنتِ أن تكوني

هــذا الحسين وارد المـنـون

و تـشـربـيـن بــارد الـمعـين

تالله ما هاذي فعال ديني

فملأ القربة وعاد فحمل على القوم وقتل وجرح عدداً منهم فكمن له زيد بن ورقاء من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسيّ فضربه على يمينه فقطعها فأخذ السيف بشماله فقاتل حتّى ضعف فكمن له الحكم بن الطفيل الطائيّ من وراء نخلة فضربه على شماله فقطعها، فأخذ القربة بفمه، وبينما هو جاهد أن يوصلها إلى المخيّم، إذ صُوّب نحوه سهمان، أحدهما أصاب عينه عليه السلام فسالت ونبت السهم فيها، وأمّا الآخر فقد أصاب القربة فأريق ماؤها، وعندها انقطع أمله عليه السلام من إيصال الماء؛ فحاول أن يخرج السهم الذي في عينه فضربه ملعون بعمود من حديد على رأسه فقتله.

حسينية البكاي

احيت حسينية البكاي ذكرى الللية السابعة الخاصة باستشهاد العباس بن علي عليه السلام حيث ارتقى المنبر الشيخ احمد غلوم العجمي والقى محاضرة حملت عنوان «معالم الشخصية الصالحة بين المادية والايمانية» واستعرض فيها صفات الشخصية الايمانية وما يعترضها من مصاعب في زماننا الحالي.

وقال العجمي: قال الله تعالى في كتابه العزيز «وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)»، الايمان بالله تعالى هو المقوم الاساس للشخصية الصالحة واذا اراد الانسان ان يمتلك تلك الشخصية فان العامل المقوم لتلك الشخصية هو الايمان وثانيا هناك غاية لكل عاقل يريد ان يصل اليها وهي ان يكون صاحب شخصية صالحة ولذلك يدرس من اجل تشكيل تلك الشخصية ويتفقه بالدين من اجل ان يشكل شخصية صالحة، وعندما ننظر الى التفقه نجد ان التفقه مفهوم عام يشمل التفقه في اصول الدين مثل التوحيد والعدل والنبوة والاماة والمعاد وكذلك التفقه في فروع الدين كالصلاة والزكاة والتجار وغيره فهو بذلك يصبو الى الشخصية الصالحة

وتابع: هناك من يشكك في هذه القضية حيث ادعى انه ليس بالضروري لكي يتمتع بشخصية صالحة ان يكون مؤمنا وهي ليست بضرور وهي دعوى الحادية ونلاحظ مثل هذه الدعوات اذا الانسان بقى متمسكا بايمانه فان من كثرة هذه الاثارات يخيل للبعض ان الدين فقط مكانه وظرفه هو دور العبادة فقط، واشار ان بعض الشباب يتأثر بهذا الكلام وتنطوي عليه بعض الاقاويل والمزاعم ومن الذين تبنوا هذه المسائل بان الايمان ليس له اهمية في تشكيل الشخصية الاسلامية الصالحة هو كتاب وهم الاله وادعى تلك الدعوة وتبناها وقدم الادلة بان القيم عالمية وليست مؤطرة باطار ثقافي او ديني وممكن ان يتحلى بها الجميع.

واضاف العجمي: نحن نرد على كل تلك المعتقدات ونقول ان الاعتقاد حقا لا طبعا وعندما نسال ما معنى الشخصية الصالحة وهي التي تحوي الاحسان والايثار والعطاء والبذل والشكر وغيرها من القيم، وعندما نأتي للقيم ونجد ان لها نظرة مادية ودينية ونفترض ان الاحسان يعني هو عطاء بلا مقابل ولابد ان نفعلها وهنا تقول المدرسة المادية ان الاحسان طبع ويرجع الى سريرة الانسان، اما المدرسة الدينية تنظر الى الاحسان انه حق وليس طبعاً لان الانسان عندما ننظر اليه لا ننظر اليه ككتلة مادية محصورة بين الولادة والموت بل ننظر اليه بانه في مسيرة تكامل منذ الولادة الى الموت والى البرزخ والنشر وهو في حالة تكامل، بمعنى كل ما تحققه هنا سوف يساعدك في مسيرتك التصاعدية وعليه فان الاحسان سيكون حقاً من الحقوق التي عليك وبالتالي سوف يتحرك الكل من اجل تحقيق الاحسان بالخارج لانه من واجبات الانسان.

