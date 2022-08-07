علي الأكبر عليه السلام.. نموذج الشاب الرسالي المسلم

إيمانيات

إنّ خصوصية العمل الرسالي المقبول عند الله يتوقف عادةً على جملة من العوامل المتداخلة مع بعضها البعض حيث تجعله موصوفاً بذاك الوصف ومعنوناً بذاك العنوان. فالشباب والفتوة من أروع فترات عمر الإنسان في هذه الدُّنيا، لأنّها التعبير الآخر عن اكتمال الاستعدادات النفسية والفكرية والجسدية لدخول مَن هم في هذه السن إلى معترك الحياة من بابها الواسع ليتمتعوا بما أنعم الله عليهم وبما سخَّره لهم من كلّ ما يرغبون فيه من النِّعَم الدنيوية المتنوعة ما بين المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك كثير كما قال سبحانه: ?وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا? «النحل/ 18».

وعلي الأكبر «عليه السلام» هو شاب يافع وفي أوّل ريعان الشباب وانفتاحه على الدُّنيا، ممتلى‏ء بالحيوية والنشاط، ويمتلك القدرة الكافية للانخراط في الحياة الدنيوية بكلّ تفاصيلها، لكن من موقع كونه مؤمناً بالله سبحانه وتعالى، وملتزماً بأحكام الشريعة التي ملأت قلبه وعقله، فجعلته شاباً سوياً مستقيماً في سيرته وسلوكه، وتربّى في حِجر الإمام الحسين «عليه السلام» سبط النبيّ «صلى الله عليه وآله وسلم»، فنهل من علوم آل محمد ما كان عوناً له على معرفة الصراط المستقيم في هذه الدُّنيا، فلم يعش الشباب لذةً وعبثاً، وإنّما عاشه التزاماً ووعياً وانفتاحاً على الله وعلى الحياة فصار بذلك قدوةً ونموذجاً للشباب المسلم المؤمن الرسالي الذي يعتبر أنّ الحياة هبةً ونِعمة إلهيّة على الانسان أن يتعامل معها من موقع المسؤولية والأمانة التي ائتمنه الله عليها، ولهذا لم يكن شبابه ولم تكن فتوّته وعنفوانه مانعاً عنده من الالتحاق بركب أبيه الإمام الحسين «عليه السلام» في طريقه لإصلاح الأُمّة الإسلامية وإنقاذها من الأخطار الكبيرة.

لذلك سار في ركب الجهاد لا بسبب أنّه ابن الإمام الحسين‏ «عليه السلام» وإنّما بصفته ثائراً يريد أن يجاهد في سبيل الله من أجل تحرير أمثاله من الشباب الذين لم يدركوا أبعاد المؤامرة الأموية ضد الإسلام كدين وضد المسلمين كأُمّة.

وهكذا وصل علي بن الحسين «عليه السلام» إلى أرض الكرب والبلاء «كربلاء»، أرض الامتحان الإلهيّ للمؤمنين الصادقين، وخاصّة منهم الشباب الذين ينظرون الدم المتساقط من أجساد الشهداء مع الإمام الحسين «عليه السلام» ومع كلِّ ذلك نرى علياً بن الحسين «عليه السلام» يندفع إلى ميدان القتال ضارباً عرض الحائط كلّ الوسوسات الشيطانية التي تريد إغواءه بالشهوات والملذات الدنيوية لكي ينسحب وينهزم، وكان قد سأل أباه أثناء الطريق إلى كربلاء «أولسنا على الحقّ يا أبتاه؟»، قال الإمام الحسين «عليه السلام»: «بلى»، قال علي بن الحسين «عليه السلام»: «إذن لا يهم أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا».

في ساحة كربلاء، هجم على الجيش المعادي وهو يرتجز شعراً:

أنا علي بن الحسين بن علي

نحن وربّ البيت أولى بالنبيّ‏

تالله لا يحكم فينا ابن الدعي

أضرب بالسيف أحامي عن أبي‏

بتلك الروحية الإيمانية الصلبة، وبذاك الوعي الرسالي المنفتح، وبالعزم المحمّدي العلوي الحسيني انطلق إلى أرض المعركة مجندلاً الأبطال وقاهراً الفرسان، لم ترعبه كثرتهم ولم يخف من قوّة سيوفهم، وظل يقاتل إلى أن سقط شهيداً في الميدان ففاضت روحه الشريفة شهيداً في سبيل دين الله وعظمة الإسلام، فصار خالداً بخلود كربلاء والحسين «عليه السلام»، وكُتِبَ اسمه في ديوان الخالدين كرمز من الرموز الإلهيّة الكبيرة التي كلّما مرَّ الزمان عليها كلّما زادها تألُّقاً ووهجاً نورانياً يهتدي به السائرون في خطّ الجهاد، لأنّه صار من موقع فتوته وعنفوان شبابه الحجّة البالغة لله سبحانه وتعالى على كلِّ الشباب من أمثاله الذين لا يرقون إلى مقامه العالي حسباً ونسباً وعلماً ووعياً وإدراكاً ويقيناً.

وبذلك اقترن اسمه بتلك المعركة الخالدة، فصار يذكر كلما ذُكِرَ الحسين «عليه السلام»، وليس بعد هذا الشرف شرف، ولا بعد تلك الكرامة كرامة.

لقد آثر هذا العملاق الموت واستهان بالحياة في سبيل كرامته وعقيدته، كان مواسياً حريصاً صادقاً مع الإمام الحسين «عليه السلام»، وعليه فهو أوّل من اندفع بحماس من الهاشميين إلى حرب الأعداء، لم يبالِ بمجاهدة الظالمين. قُتل علي الأكبر مدافعاً عن دينه وعقيدته بعد أن أدَّى واجبه بكلّ صدقٍ وإخلاص وحصل على الشهادة التي هي نِعمةٌ إلهيّة نادرة، نِعمة تقتضي شروطاً لابدّ من تحقيقها، إنّها تمثّل دفاعاً عن قضية عادلة، قضية بيع النفس لله سبحانه وتعالى.

