القاسم بن السبط الإمام الحسن عليه السلام.. الشهيد البطل

إيمانيات

القاسم بن السبط الإمام الحسن المجتبى «عليه السلام» تربى على يد أبيه كريم أهل البيت «عليه السلام» إمامنا ومولانا الحسن بن عليّ بن أبي طالب «سلام الله عليهم أجمعين». لقد نادى سيِّدي ومولاي سيِّد الشهداء الإمام الحسين «عليه السلام» في يوم العاشر من محرم بعد استشهاد كلّ أصحابه وأخوته وأبناء عمومته وأولاد أخيه وقف الحسين وأخذ ينادي بعالي صوته. كان هذا الشاب من جملة الذين استجابوا لسيِّد الشهداء بصدق، وقد مثّل طليعة أبناء الحسن، خرج إلى مجالدة الأعداء جندياً صادقاً يشعّ نور وجهه.

أنعم الله عليه وهو في سنّه المبكر، بإشراق العقل، وفطنة النفس، وعزّة الإيمان، غذّاه عمّه بمواهبه، وأفرغ عليه أشعة من روحه حتى صار مثلاً للكمال، وقدوة للإيمان. كان البطل العملاق يرنو إلى عمّه، ويتطلع إلى محنته، وقد صمّم أن يردّ عنه عوادي الأعداء بدمه، وكان يقول: «لا يقتل عمّي وأنا أحمل السيف»، ولما رأى وحدة عمّه، أحاطت به الآلام الهائلة، اندفع يطلب منه الإذن ليجاهد بين يديه، اعتنقه الإمام الحسين «عليه السلام»، وعيناه تفيضان دموعاً، وأذِنَ له بالجهاد بعد إلحاحه، وانطلق الفتى ببطولة رائعة، وهو لا يعرف الخوف، ويهزأ من الحياة، وليقينه وقوّة بأسه لم يصف على جسده لامة حرب، وإنّما اكتفى بحمل سيفه الذي صحبه معه.

أنكب القاسم على قدمي عمه يقبلهما ويتوسل إليه أن يأذن له في مقاتلتة أعداء الإسلام. قال له الإمام الحسين «عليه السلام»: «أنت البقية من أخي الحسن «عليه السلام». وعاد القاسم إلى الخيمة واللوعة في قلبه أخذت منه مأخذاً فهو مكسور الخاطر. ونظرت إليه أُمّه رملة وعلمت جواب عمه الإمام الحسين «عليه السلام». بعدها رجع القاسم راكضاً إلى عمه الحسين «عليه السلام» رافعاً يده بالكتاب فأخذ الحسين الكتاب فعرف أنّه خطّ أخيه الحسن «عليه السلام» أخذه فقبله وقرأ ما فيه، ثمّ ضم الحسين القاسم إلى صدره. قال القاسم: «يا عماه لا طاقة لي على البقاء وأرى إخوتي وبنو عمومتي مجزرين على الرمضاء، وأراك وحيداً فريداً، فقال له عمه: يا ولدي أتمشي برجلك للموت؟ أجاب القاسم: وكيف لا يا عم وأنت بقيت بين الأعداء وحيداً فريداً لم تجد ناصراً ولا معيناً روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء، سأله: بُني قاسم كيف تجد الموت؟ فأجاب الغلام إجابة الكبار ذوي البصيرة: في سبيلك يا عم أشهى من العسل».

وجد الإمام الحسين «عليه السلام» إجابات القاسم إليه تشير إلى نضوجه وبصيرته.. فأذن له بالقتال، وبعد تحرك القاسم ناداه الإمام الحسين «عليه السلام»: «حبيبي قاسم هلم إليَّ».. إذا هو عمه من جديد دنا منه فأخذه الحسين ضمه إلى صدره قبّل ما بين عينيه تناول الحسين عمامة القاسم قسمها نصفين وأدلاها على وجهه وأخذ ثوب القاسم فشقه وأداله على ابن أخيه كهيئة الكفن وكأنّ الحسين تيقن أنّ القاسم مقتول لا محالة. فما لبث عمّه الحسين إلّا وثار ثورة الضرغام بيده السيف وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، جعل يمشي بين صفوف الأعداء ويضرب بسيفه، مستخفاً بالموت غير آبه بالجمع كما يفعل الرجال الصناديد ولكن انقطع شسع نعله اليسرى فأنف أن يحتفي في الميدان وهو ابن أعظم الأنبياء فوقف يشدّ الشسع، وهو يرتجز ويقول:

إنْ تُنكرُوني فأنا نَجلُ الحَسَن

سِبطِ النبيِّ المُجتبى والمُؤتَمَنْ

هذا حُسينٌ كالأسيرِ المُرتَهَن

بَينَ أُناسٍ لا سُقُوا صَوبَ المُزُنْ

وهكذا كانت استجابة العظماء لخطاب إباء الضيم، فقد حصل هذا النبع من أهل البيت «عليهم السلام» على عظمة الشهادة في قِبال ذلك، إذ ليست الشهادة مُنحة مجانية ولا صدقة، ولكنّها اختيار من الله سبحانه، حيث يقول تعالى: «وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» «آل عمران/ 140».

