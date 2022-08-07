عاشوراء.. ساحة لترسيخ الإسلام

إيمانيات

إنّ الإنسان عندما يقف أمام المأساة، لا يملك إلّا أن تنفجر دموعه ويحترق قلبه من خلال العناصر الحزينة، لذلك نريد لعاشوراء أن تبقى إسلاميّةً بكلّ رحابة الإسلام، وبكلّ حركيّة الإسلام، وبكلّ عمق الإسلام، وبكلّ وحدة الإسلام، لأنّ قضيّة الوحدة الإسلاميّة، هي أن نتّحد بالإسلام حتى لو اختلفنا في فهمه هنا وهناك، لأنّ الله تعالى قال لنا: «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ» «النساء/ 59».

ولذلك، حذارِ من أن نصوّر عاشوراء على أنّها موجّهة إلى فريقٍ معيّنٍ من المسلمين، لذلك لا يجوز أن نجعل من عاشوراء ساحةً للإساءة إلى الوحدة الإسلاميّة، بل علينا أن نحمل عناوين عاشوراء وشعارات عاشوراء للمسلمين جميعاً. علينا أن نبقي الحسين «عليه السلام» في عقولنا في الدّائرة الإسلاميّة الواسعة، وإذا كانت الدّائرة الإسلاميّة الواسعة تنفتح على الدّائرة الإنسانيّة الواسعة، فلأنّ الإسلام منفتح على الإنسانيّة كلّها، وعند ذلك، فإنّ الحسين «عليه السلام» لا يعيش في الجوّ الشّيعيّ فقط، ولكنّه ينفتح على الجوّ الإسلاميّ كلّه، وعلى الجوّ الإنسانيّ كلّه.

ولذلك، لابدّ لنا من أن نقرأ الحسين «عليه السلام» رسالةً شاملة، فلا تقرأوه في السياسة وحدها، ولا تقرأوه في المأساة وحدها، ولا تقرأوه في الكثير مما يتعارفه النَّاس، بل اقرأوا الحسين «عليه السلام» كما تقرأون رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»، مع الفارق طبعاً، لأنَّ رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» قال: «حسين منّي وأنا من حسين»، فهذا الاندماج بين الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم» والحسين «عليه السلام»، لم يكن اندماجاً نَسَبيّاً، بل كان اندماجاً رساليّاً، لأنّ الحسين «عليه السلام» قد تحوّل إلى تجسيدٍ لرسالة رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم»، ورسول الله هو التّجسيد الحيّ للرّسالة.

لذلك، فإنّ هناك رسالةً اندمجت في رسالة، فالحسين «عليه السلام» منه، باعتباره انطلق من رسالة رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» في وجوده الرّساليّ، «وأنا من حسين»، لأنّ رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» انطلق من الرّسالة التي تجسّدت بالحسين في مرحلته، وهكذا يجب أن نفهم المسألة. وعلى ضوء هذا، لا بدّ لنا من أن نجعل من عاشوراء ساحةً لتعميق الرّسالة وترسيخ الإسلام، ليكون النّاس مسلمين أكثر، وليكونوا ملتزمين أكثر، وليكونوا حاملين لرسالة الحسين أكثر، ولعلّ أحسن من عبّر عن ذلك هو ذاك الشّاعر الذي يقول: تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ لكنّما عيني لأجلك باكيـة.