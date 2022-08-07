الشريعان أعاد تشكيل لجنة البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان قراراً باعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية في الهيئة العامة للصناعة.



وتضم اللجنة 20 ممثلاً من جهات حكومية مختلفة، منها الصناعة ومعهد الأبحاث العلمية والداخلية وبلدية الكويت وهيئة الطرق ومؤسسة البترول والجمارك والداخلية.

ونص القرار على أن اللجنة تختص بتحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية ووضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها ودراسة وإعداد اللوائح الفنية الخاصة بالسيارات والدراجات والبقيات الكهربائية ووضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية.



كما نص القرار على أنه «لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحضور وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه».

