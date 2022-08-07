أكبر صندوق تقاعد في العالم خسر 28 مليار دولار

مال وأعمال

شهد صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني، وهو الأكبر في العالم، أسوأ ربع له في عامين، إذ أدى التراجع في أسواق الأسهم العالمية في الأشهر الثلاثة حتى يونيو إلى تآكل قيمة أصوله.

وقال صندوق استثمارات معاشات التقاعد الحكومي في طوكيو إنَّه خسر 1.9%خلال الربع الثاني، أو ما يعادل 3.75 تريليونات ين (28 مليار دولار)، وهو ما خفّض إجمالي أصوله إلى 193.01 تريليون ين. تراجعت قيمة أسهمه اليابانية بنسبة 3.7% خلال الفترة نفسها، بينما انخفضت قيمة استحواذاته من الأسهم الأجنبية بنسبة 5.4%. وانخفض الدين المحلي بنسبة 1.3%، فيما عادت السندات الأجنبية إلى الارتفاع بنسبة 2.7% بفضل مكاسب الدولار مقابل الين بنحو 12%.



وبما أنَّ ما يقارب من نصف أصوله هي استثمارات خارجية؛ فقد ساعد الانحدار السريع في قيمة الين مقابل الدولار منذ مارس في تخفيف خسائر الصندوق لربعين متتاليين. كانت الخسارة السابقة خلال الفترة من يناير إلى مارس هي الأولى تحت إدارة ماساتاكا ميازونو، الذي تولى المنصب الأعلى في الصندوق في أبريل 2020 في أعقاب اضطرابات أسواق الأسهم العالمية الناجمة عن الوباء.

ويقول ميازونو في بيان: «تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة محلياً وعالمياً وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصادات نتيجة التشديد النقدي مع قيام البنوك المركزية الرئيسة حول العالم برفع أسعار الفائدة أو إلغاء التيسير النقدي لكبح تصاعد التضخم».



وخلال الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفض مؤشر «إم إس سي آي العالمي» ومؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 16%، بينما انخفض مؤشر «توبكس» بنسبة 3.9%. ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 67 نقطة أساس خلال تلك الفترة، في حين لم تسجل عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية سوى تغير طفيف.

