سوق العمل الأميركي ينتعش.. والخوف من الفائدة

مال وأعمال

استعادت سوق العمل في الولايات المتحدة، مستويات ما قبل الجائحة في وقت يُخشى أن تتسبب التدابير المتّخذة ضد التضخّم بركود اقتصادي.

وعادت نسبة البطالة والعدد الإجمالي للوظائف في البلد إلى مستوى فبراير 2020، قبل أن توجه جائحة «كوفيد-19» ضربة قاصمة للاقتصاد.

وتراجع معدل البطالة بواقع 0,1 نقطة إلى 3,5%، كما كان في فبراير 2020 عندما تدنى إلى أدنى مستوى له في خمسين عاماً، وفق ما كشفت وزارة العمل. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ «التقدم المحرز للأسر العاملة».

واستُحدثت 528 ألف فرصة عمل، أي أكثر بمرتين مما كان متوقعاً.



وأوضحت وزارة العمل في بيانها أن «نمو العمل شمل كل القطاعات، بدفع من فرص مستحدثة في مجالات الترفيه والفنادق والخدمات الاحترافية والتجارية والرعاية الصحية».

وتراهن الإدارة الأميركية على سوق العمل، إذ إن تدهور حاله يؤدي إلى تدابير لاحتواء التضخّم وقد ينذر بركود اقتصادي وشيك، غير أن عدة اقتصاديين وإدارة البيت الأبيض يؤكدون أنه لم يدخل بعد في مرحلة ركود.

ويعكف الاحتياطي الفيدرالي على كبح ارتفاع الأسعار الذي بلغ 9,1% في خلال سنة في يونيو، وهو مستوى قياسي لم يسجل منذ 1981.



ورفع المصرف المركزي أسعار الفائدة الرئيسة، ما يؤثر على المصارف التجارية في نسب الفوائد التي تقدمها للعملاء الراغبين في اقتراض المال.

فإذا ما ارتفعت الفوائد على القروض، سيتراجع الشراء واستثمارات الشركات وتتقلص الضغوط على الأسعار، غير أن هذا التباطؤ قد يتسبب بركود اقتصادي.

