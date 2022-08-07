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مال وأعمال

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ماسك: صفقة «تويتر» قد تمضي قُدماً.. بشرط!


قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إن صفقة استحواذه على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار، يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

وكتب ماسك على «تويتر» «لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية زائفة فعليا، فلا ينبغي أن يحدث ذلك».
ورفضت شركة «تويتر» مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الإدعاءات «غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة». وساق ماسك هذه المزاعم في دعوى مضادة لم يُعلن عنها إلا يوم الخميس.


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